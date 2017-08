Más de 6.000 familias se beneficiarán de la prórroga de las ayudas de vivienda

Más de 6.000 familias extremeñas podrán beneficiarse de la prórroga de las ayudas incluidas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler y la Rehabilitación de Viviendas 2013-2016, cuya vigencia se extiende a lo largo de todo el 2017 a la espera de que ministerio y autonomías consensúen un nuevo programa. El plan contempla ayudas de hasta 4.000 euros para obras de reforma y del 40% (con un máximo de 2.400 euros anuales) en el caso del alquiler. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales (donde se incluyen las competencias de Vivienda) va a recibir 6,2 millones de euros del Gobierno central para abrir la convocatoria, que ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Gobierno y se publicará en breve en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Según la información facilitada a este diario por la Secretaría de Vivienda, son un total de 6.290 familias las potenciales beneficiarias de las ayudas. La cifra se incrementa respecto al 2016, cuando estas llegaron a algo más de 4.000 hogares. De los 6,4 millones disponibles, tres millones se destinarán a las ayudas al alquiler; 3,5 a las subvenciones para rehabilitación de vivienda y 50.000 euros al programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de edificios.

En el caso de las ayudas al alquiler, se podrá financiar hasta el 40% de la renta mensual, con un límite máximo de 2.400 euros al año (200 al mes). Por su parte, para sufragar obras de rehabilitación se contemplan subvenciones de hasta 2.000 euros para actuaciones de conservación y/o mejorar la calidad y sostenibilidad de los inmuebles. Además, si las obras se traducen una reducción de un 50% de la demanda energética de la vivienda (el mínimo es un 30%) la cantidad a percibir podría incrementarse hasta los 3.000 euros.

De igual forma, si las actuaciones tienen que ver con obras de accesibilidad, la cuantía subvencionable podrá subir hasta los 4.000 euros. En el caso de que un mismo beneficiario solicite acogerse a varias líneas de ayudas, el límite máximo de las subvenciones quedaría fijado en 11.000 euros por vivienda o metro cuadrado de local, o bien el 35% del presupuesto de la obra (el 50% cuando se trate de obras para mejora de la accesibilidad).

NOVEDADES / Como principales novedades de esta nueva convocatoria, la Secretaría de Vivienda destaca los cambios introducidos para ampliar el universo de potenciales beneficiarios y favorecer que accedan a subvenciones de mayor intensidad, pues se eliminan las incompatibilidades entre las ayudas estatales y regionales. Así, en el caso del alquiler, la ayuda retrotrae sus efectos al 1 de enero, con el fin de financiar la renta del año completo.

Por su parte, en el programa de rehabilitación se permite que los interesados puedan solicitar informes técnicos hasta el último día de plazo para gestionar las ayudas (en la anterior convocatoria no se podían pedir una vez que se abría el plazo de las subvenciones). Además, se posibilita que los beneficiarios puedan acceder a la subvención independientemente del porcentaje justificado de la obra, de manera que la ayuda solo experimentará una rebaja proporcional si no se acredita el 100% de coste total de la rehabilitación. En la anterior convocatoria, si el beneficiario no alcanzaba el 75% de justificación perdía irremediablemente la cantidad reconocida.

De igual forma, la intervención del agente rehabilitador en el proceso dejará de ser obligatoria y para la solicitud de estas ayudas estatales también serán válidas la documentación y las visitas técnicas incluidas en el proceso de solicitud de las subvenciones regionales. Así, destaca el Ejecutivo, «se evitan duplicidades y se ahorran costes tanto al administrador como a la Administración». El plazo para la solicitud de las ayudas será de un mes a contar desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).