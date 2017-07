Más de cien ambulancias denuncian que habrá despidos con el nuevo contrato

Rechazo al nuevo contrato del servicio de transporte sanitario en la región. Unas 120 ambulancias y 200 trabajadores del Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario salieron ayer a las calles de la capital autonómica para protestar por la adjudicación del servicio a la empresa sevillana Ambulancias Tenorio. Los conductores advierten de que este nuevo contrato conllevará una pérdida de calidad y que se producirán más de un centenar de despidos a pesar de la subrogación, mientras la Junta asegura que actuará legalmente si hay cualquier incidencia para que se cumplan «a rajatabla» los criterios del pliego, incluidas las cláusulas sociales.

La gerente del consorcio, Eulalia Fontán, reconoció ayer que el nuevo concurso se ha tramitado de manera legal y transparente, sin embargo, critica que no haya habido «nada de sensibilidad con el sector y con el usuario». A su juicio, y teniendo en cuenta el presupuesto inicial, la Administración regional debería haber pedido un estudio de viabilidad, al considerar que es «completamente inviable» que el concurso se adjudique por un importe de 30,6 millones de euros anuales durante cuatro años prorrogables por otros dos. «Desde el momento que el proceso sale todo a precio nuestras opciones desaparecen», manifestó Fontán, quien considera que se tendría que haber hecho un concurso para que «ganara la opción más ventajosa y no la más barata».

En relación a la subrogación de los 842 empleados actuales del consorcio por parte de la nueva adjudicataria, Fontán indicó que ahora «empezarán las escabechinas y buscarán las triquiñuelas legales para no subrogar a equipos de dirección, gente a la que no consideren necesarias y pequeños socios de las empresas». En este sentido, la gerente apunta que el Gobierno extremeño no podrá ser «garante de nada» porque ese ámbito, «se queda entre el contratista y los trabajadores».

Por su parte, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, recalcó ayer en declaraciones a los medios que es «tremendamente respetuoso» con las protestas de la ciudadanía y aseguró entender que los trabajadores estén preocupados, pero le sorprendió que sea una empresa que «ha demostrado que no es competitiva para quedarse con un concurso» quien convocase la manifestación, al entender que «le resta importancia».

resolución culpable // Respecto al cumplimiento del pliego de condiciones técnicas por parte de la empresa adjudicataria, el consejero señaló que la Junta será la primera en hacer «una resolución de contrato culpable en contra de la empresa adjudicataria». Por otra parte, Vergeles advirtió de que si se concentraban más de cien ambulancias, estas estarían inoperativas durante el tiempo de la protesta, por ello el SES mandó una carta al Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura y al Centro Coordinador de Ambulancias para que tuvieron conocimiento de esta incidencia.

Sobre este asunto se refirió la gerente del consorcio, quien aseguró que «ni un solo servicio de ambulancias» se vio alterado ayer en la región porque estaban todos en los hospitales correspondientes y se habían utilizado una flota de unos 40 «coches nuevos, más el resto de ambulancias que «no entraban a trabajar hasta las tres de la tarde». Fontán aseveró que la concentración, que finalizó ante la casa del presidente Guillermo Fernández Vara, tiene importancia porque la ha organizado «la adjudicataria actual y conoce la complejidad de este sector».

Cabe recordar que el Consorcio recurrió el pasado mes de junio ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) los pliegos del concurso de adjudicación de este servicio por parte del Gobierno autonómico, entre otras cuestiones, porque el precio de licitación «está por debajo de los costes».