Mérida lanza una campaña para combatir y prevenir las agresiones sexistas

El Ayuntamiento de Mérida, junto a la Asociación de Mujeres Malvaluna, ha lanzado una campaña de prevención de agresiones sexistas de cara a las ferias y fiestas de la ciudad con el objetivo de "mejorar la seguridad de la mujer en ambientes de ocio" y con lemas como: "Si digo no, es no".

La delegada de Igualdad de Género y Festejos, Ana Aragoneses, ha presentando esta campaña en la que llevan trabajando "mucho tiempo" para erradicar y denunciar estas situaciones en la sociedad.

Los objetivos de este proyecto son "prevenir y combatir" las agresiones sexistas que se intensifican en los periodos festivos, sensibilizar contra la violencia de género y fomentar la implicación activa de la sociedad para "romper el silencio".

También persigue mejorar la seguridad para las mujeres en entornos festivos e informar a la ciudadanía sobre los recursos disponibles de orientación, atención y denuncia, así como promover las actitudes de respeto en estos periodos.

La Asociación de mujeres Malvaluna, que trabaja en materia de violencia de género desde hace más de 30 años, orientará y se encargará de las asistencias técnicas en esta campaña.

La primera fase de este proyecto, según la delegada, ha sido la realización de dos carteles con unos mensajes claros: "Si digo no es no" y "Yo paro cuando una mujer me dice no".

Además, se ha creado un "protocolo de actuación" que ya está en marcha, en colaboración con Policía Local, Policía Nacional y el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 cuyos números de teléfono aparecen en los carteles para contactar con ellos en caso de detectar una situación de violencia.

En los periodos de fiestas habrá una lona donde se expondrán los dos carteles y se repartirán unas mochilas entre los ciudadanos para que quede claro el mensaje de "Mérida no tolerará las agresiones sexistas".

La segunda parte de esta campaña se extenderá a los locales de ocio de la ciudad ya que son lugares en los que hay aglomeraciones de gente, se consume alcohol y "favorecen" las agresiones sexistas, ha apuntado la edil.

"La intención es establecer sinergias con los profesionales de la hostelería para poner freno a esta situación" y se hará a través de una formación del personal para que estos locales puedan convertirse en "lugares libres de violencia sexista".

Así, se elaborarán unos carteles para estos establecimientos donde aparezcan mensajes breves y claros que ayuden a detectar y evitar estas situaciones.

Para materializar este acuerdo, se firmará un compromiso de adhesión con el Ayuntamiento y se realizará un mapa con todos aquellos locales que estén "libres de violencia" para que la ciudadanía los conozca.

Aragoneses ha asegurado que esta campaña "no es solo para la ferias y fiestas", por lo que se alargará en el tiempo, con especial hincapié en fines de semana, Navidades y Carnaval.

La delegada ha considerado "muy importante" lanzar esta campaña desde el Consistorio para "sensibilizar y que todo el mundo se una a esta reivindicación"