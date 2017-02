¿Otra foto de un ministro sin AVE en Extremadura?

«El gobernante que quiera venir a Extremadura que lo haga en un tren digno y decente o mejor que no venga. Ya sabremos nosotros el siguiente paso a dar». Fue la frase que pronunció el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el acto conmemorativo de este año del Día de Extremadura, una jornada que convirtió en reivindicativa y en la que dejó claro que estaba harto «del choteo del AVE». De este modo, aseguró que la comunidad no iba a permitir más ‘visitas-engaño’ en relación a la alta velocidad.

Hoy tendrá lugar un encuentro oficial entre Vara y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y del mismo se esperan, por fin, buenas nuevas. Éste será en Garrovillas de Alconétar, en cuyo entorno se ubica el viaducto sobre el río Almonte, perteneciente a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura, el cual volverá a ser visitado y explicado.

Los portavoces del Pacto Social y Político por el Ferrocarril (UGT, CC OO y la Creex) acudirán también a la reunión oficial, pero no al recorrido previo por el citado viaducto argumentando que no quieren más ministros «que vengan a hacerse fotos» sin traer inversión ni plazos. «Van a dar paseos por unas obras que están exactamente igual que la última vez que vino la última ministra (Ana Pastor)», se lamentó Julián Carretero, secretario general de CC OO Extremadura, quien criticó igualmente que el encuentro entre Vara y De la Serna no se desarrolle en la sede del Gobierno autonómico.

VERDAD O TOCOMOCHO / Carretero recordó que serán ya seis ministros los que hayan venido a retratarse en esa línea Badajoz-Cáceres-Madrid: «Han pasado 14 años y se han gastado 1.000 millones de euros de un presupuesto inicial de 4.000, y todavía no hay ni una sola vía puesta». «Lo primero que debe hacer el titular de Fomento -añadió- es decir si el tren de Alta Velocidad en Extremadura es una verdad o un tocomocho».

Asimismo, señaló que «en la hora que durará la reunión» no le dará tiempo de hacerle preguntas como «cuándo habrá doble vía electrificada de ancho europeo entre Badajoz y Madrid por Cáceres o cuándo entre Mérida y Puertollano habrá vía convencional electrificada con un cambiador de ejes que permita aprovechar la línea de AVE entre Madrid y Sevilla para mercancías y personas, y de esa manera poder estar en Madrid en tres horas y cincuenta minutos».

La líder de UGT, Patrocinio Sánchez, manifestó que «Extremadura sigue sumida en el más puro ostracismo» y se lamentó igualmente del formato de la visita oficial: «Se dijo que vendría a Extremadura el equipo técnico del ministro para sentarse con la Junta poniendo encima de la mesa el coste real del proyecto».

MANIFESTACIÓN / Sánchez recordó también que en octubre se iniciaron las movilizaciones del Pacto por el Ferrocarril (hubo una manifestación en Badajoz con miles de asistentes el día 22, que fue criticada por el PP por considerar principalmente que se había politizado) y aseguró que seguirán concienciando a la ciudadanía extremeña «de lo importante que es tener un tren que nos conecte con el mundo a nivel de personas y mercancías».

Por su parte, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, expresó que «la posición conjunta de los principales agentes sociales y económicos de la región pasa por hacerle ver al ministro la necesidad de que las empresas de Extremadura tengan las mismas oportunidades que en otros territorios para poder competir en el mercado globalizado y español». «No sé qué contará el ministro -prosiguió-, pero lo que no vamos a admitir es que se nos intente contar otra vez el proyecto que sabemos que hace más de tres años se acordó con el Gobierno del PP y con la que entonces era ministra Ana Pastor como una solución urgente y transitoria cuyo plazo ha pasado y el incumplimiento es evidente».

Peinado se refiere al compromiso de la exministra Ana Pastor de poner en servicio el tren rápido (que no el AVE) en 2016 después de acumular varios retrasos.

Como respuesta a las críticas por la situación del ferrocarril, José Antonio Monago, presidente del PP extremeño y líder la oposición, quiso recordar las «promesas incumplidas» de Vara en este terreno y subrayó que espera que éste no use la visita del ministro de hoy para «culpar de todos los males de Extremadura a los demás».