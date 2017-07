El pacto ferroviario llama a la ciudadanía a movilizarse en Madrid por un tren digno para Extremadura

Ha llegado la hora de pasar a la acción. Los integrantes del Pacto Social y Político por el Ferrocarril de Extremadura (a excepción del PP) llaman a la ciudadanía a manifestarse el próximo mes de octubre en Madrid para reclamar al Gobierno central mejoras que permitan a la región contar con un tren digno y seguro, tras la veintena de incidentes ferroviarios que se han registrado en las últimas semanas. Esta medida, a la que se sumará una declaración institucional consensuada por los grupos, que se leerá en septiembre en el pleno de la Asamblea, se acordó ayer durante un encuentro presidido por el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, al que asistieron los cuatro grupos parlamentarios (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos), los sindicatos UGT y CCOO, y la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEx).

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, se reunirá mañana en Madrid con el presidente de Renfe, Juan Alfaro, para exigir un calendario que fije la sustitución del parque móvil, así como un informe oficial de las incidencias registradas en las últimas fechas y lo que han supuesto en seguridad. «Somos un millón de personas, no somos más, pero no somos menos que nadie», afirmó la consejera, quien subrayó que Extremadura no se va a quedar «parada y callada» ante la situación del servicio ferroviario en la región, que calificó de «insostenible». Para Bernal, las mejoras no pueden estar condicionadas a los compromisos del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sobre concluir las obras de la conexión de alta velocidad en el 2019 y su electrificación para el 2020.

Las acciones que acordaron ayer los integrantes del pacto arrancarán en septiembre con la aprobación, por parte de los grupos, de una declaración institucional que se leerá en la Asamblea durante el primer pleno del periodo de sesiones. Este documento será remitido al Ministerio de Fomento, a la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), así como a las diputaciones provinciales. Además, para el Día de Extremadura se creará también un foro de alcaldes para que aborden la situación del tren en la comunidad.

apoyo de las entidades // La acción más contundente tendrá lugar en octubre con una movilización para la que aún no hay fecha. Para ello se buscará la complicidad de las casas regionales extremeñas, gobiernos y entidades de Castilla y León, Castilla La Mancha y Portugal. El PP, por el momento, no ha asegurado su presencia en esta convocatoria. «Lo primero que hay que hacer es esperar a ver qué va a ocurrir con la respuesta de Renfe al Gobierno extremeño del viernes», afirmó el portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular, Víctor del Moral, quien reiteró que su formación está pendiente de conocer los resultados de la reunión con Renfe, en la que esperan que se aporten las «oportunas explicaciones» sobre las últimas incidencias y que los extremeños afectados sean recompensados económicamente.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, manifestó que el servicio ferroviario ofrecido por Renfe atenta contra la «dignidad» de los extremeños, por lo que habrá que movilizarse «contra el Gobierno de Rajoy y Renfe». Para la diputada de Podemos Jara Romero, «lo más importante» es organizar «una gran movilización delante del Ministerio y que en Madrid oigan las voces de los extremeños y extremeñas reivindicando el tren que merecen». En esta línea, la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, insistió en la necesidad de garantizar la seguridad y exigió a Renfe que aporte un informe oficial sobre los últimos incidentes para saber si «se ha comprometido a la seguridad de los viajeros».

La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, pidió un calendario real de actuaciones y reivindica que se bonifique a los usuarios extremeños para que el uso del tren sea «más asequible». Para la secretaria general de UGT en la región, Patrocinio Sánchez, ya ha llegado la hora de «pasar a la acción» con «grandes movilizaciones». El secretario general de la CREEx, Francisco Javier Peinado, destacó que el servicio que presta Renfe en la región es «insostenible».