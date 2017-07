Paso atrás de Valeria para coger carrerilla

«Hemos dado un pequeño paso hacia atrás, esperamos sea para coger carrerilla». Con estas palabras, explicaba ayer públicamente la familia de la pequeña Valeria Curto Moreno que la niña de 5 años y vecina de Carcaboso ha tenido que ingresar de nuevo en el Boston Children’s Hospital.

Su recuperación, en esta segunda y decisiva operación debido a la atrofia pulmonar grave que padecía, está siendo más lenta de lo esperado, con lo que los plazos iniciales que manejaba la familia no se están pudiendo cumplir.

De hecho, su madre, Trinidad Moreno, explicaba el pasado 28 de junio, un día después de la operación, que la idea era permanecer en Boston hasta ayer y regresar después a España, pero la vuelta se ha retrasado porque «sus pulmones todavía no responden como debieran».

Este es el motivo por el que la niña ha tenido que volver a ser ingresada. «Esperamos que con ayuda de antibióticos y apoyo de oxígeno, en unos días se vea la mejoría que todos estamos esperando», señalaba la familia en el perfil de Facebook Ayuda a Valeria. Más de 800 personas reaccionaron ante esta publicación y más de 400 dejaron mensajes de ánimo y apoyo para la pequeña. Entre otros, los niños del campamento del Liceo Sport Center de Plasencia, que hicieron manualidades con frases como Mucho ánimo y Esperamos verte pronto.

Proceso lento

Desde el primer momento, tras esta segunda operación, el proceso de recuperación ha sido más lento que tras la primera, que tuvo lugar hace un año. Porque la pequeña ha tenido que permanecer once días en la UCI, hasta su traslado a planta, debido a que «sus pulmones no respondían a tanto flujo», además de a una parálisis diafragmática, un problema con las cuerdas vocales y una neumonía.

Pero el pasado día 15, la familia informaba de que Valeria ya estaba fuera del hospital y se estaba recuperando: «ella está poniendo todo su empeño para irse lo antes posible a España». De hecho, tras la operación, su nivel de oxígeno en sangre es de un 100%.

No contaban con que tendría que volver a ingresar, no obstante, esperan que este sea el ingreso definitivo y después se recupere más rápidamente y pueda regresar a Carcaboso. Mientras, se suceden las muestras de apoyo a través de las redes sociales y la familia no deja de mostrar su agradecimiento: «gracias de nuevo por todas vuestras muestras de cariño».