Tras cuatro meses de conversaciones, el debate de totalidad ya superado y un acuerdo casi cerrado con el PP y Ciudadanos, los presupuestos del 2017 encaran su recta final. El pleno para la votación y aprobación definitiva de las cuentas autonómicas está previsto los días 23 y 24 de este mes y ayer terminó el plazo para que los grupos presentaran enmiendas parciales. Son un total de 526 las aportaciones que PP, Ciudadanos y PSOE han formulado al proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo, que en su conjunto pueden mover más de 114 millones de euros. Como ya anunció, Podemos no ha registrado ninguna porque, dice, «carecen de garantía de cumplimiento».

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Socialista, Valentín García, reiteró la disposición de su bancada para hablar y llegar a acuerdos con PP y C’s y que de esta forma los extremeños puedan tener unos nuevos presupuestos el 24 de enero. Por contra, lamentó que por segundo año consecutivo Podemos no haya registrado ninguna enmienda parcial y renuncie al diálogo para refugiarse en los «mensajes morales». En términos similares se expresó la portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, que reprobó a los que critican y luego no enmiendan, en alusión a la formación morada, que pidió la devolución de las cuentas en noviembre pero que ahora no ha registrado ninguna aportación.

El portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, justificó esta decisión en que las enmiendas parciales «carecen de garantía de cumplimiento» ante la inexistencia de herramientas que permitan fiscalizar la ejecución de las cuentas en la Asamblea. Jaén aseguró además que los socialistas están presupuestando recortes con el PP, un partido «imputado por corrupción, condecorado por los franquistas» y que, a pesar de ello, encuentra el cobijo necesario del PSOE para «gobernar conjuntamente».

ENMIENDAS / De las 526 enmiendas registradas, la mayoría, 362, han sido formuladas por los populares para movilizar 95,5 millones. No obstante, según detalló Teniente el impacto de sus propuestas en la programación plurianual para los próximos tres ejercicios sería de 218 millones, ya que proponen tres nuevos pactos para sellar las inversiones en infraestructuras viales e hidráulicas, de transporte y agrarias mediante un acuerdo por mayoría cualificada de tres quintos en la Asamblea antes del 15 de mayo.

Los populares plantean además la creación de una comisión de seguimiento y el blindaje de determinados proyectos estratégicos en materia de hospitales, regadíos, logística o transporte para evitar que estas partidas se vacíen mediante modificaciones de crédito. Se trata, según Cristina Teniente, de propuestas «reales, viables y asumibles que buscan mejorar las cuentas cualitativa y cuantitativamente».

Tras el PP, C’s ha presentado el mayor número de enmiendas parciales, 123, que según su portavoz, Victoria Domínguez, son «equilibradas y perfectamente asumibles». Suponen el trasvase de 14,2 millones, montante en el que destacan los más de cinco millones para Agricultura (dos para sanidad animal) y cuatro para Sanidad y Políticas Sociales, con el blindaje de las partidas de discapacidad y dependencia. Al igual que el PP, la formación pide dotar económicamente la segunda fase del hospital de Cáceres.

Por último, las 41 enmiendas parciales del PSOE están dirigidas a «reforzar los objetivos fundamentales» del presupuesto y a «darle cauce» a las demandas que le han trasladado algunos colectivos y organizaciones. Así, según detalló Valentín García, aumentan la financiación de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura y de algunos programas de la Universidad, con 133.000 euros para compensar el aplazamiento del pago de la matrícula a los alumnos. Además, plantean tres millones más para las escuelas agrarias y uno para manter y ampliar el programa ‘El Ejercicio te Cuida’.