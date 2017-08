«PSOE y Podemos tienen ya cerrado el presupuesto de 2018»

El líder del PP extremeño y expresidente autonómico, José Antonio Monago, ha asegurado, en una entrevista a EFE, que PSOE y Podemos ya «han cerrado los presupuestos de 2018», y considera que el acuerdo no es una buena receta.

«Han pasado de la enemistad a la amistad», ha agregado Monago, quien pone como ejemplo las antiguas embestidas de la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, a la formación morada, mientras que ahora el acercamiento es claro.

A juicio del presidente regional de los populares, el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, está en su perfecto derecho de hablar y negociar los presupuestos del próximo año con Podemos.

Hable o no con ellos, nosotros --el PP-- siempre tenemos la mano tendida, ha querido remarcar y ha recordado que merced a la abstención de los populares, Fernández Vara pudo sacar adelante los dos últimos presupuestos ante la cerrazón y negativa de Podemos.

Ha desvelado que ante la negativa dada por la formación morada a respaldar los proyectos presupuestarios de 2016 y 2017, Vara me llamó por teléfono para poder sacar adelante a Extremadura.

Si me vuelve a llamar, hablaremos nuevamente, pues el PP es leal a Extremadura, ha dicho Monago, quien, no obstante, ha precisado que llegar a un acuerdo presupuestario donde ya esté Podemos es muy difícil. Hacer un cesto conjunto con estos mimbres es muy complejo, ha remarcado.

Preguntado por la reunión que a finales de julio mantuvo Blanco-Morales con Podemos, a raíz de que esta última formación pidiera trabajar cuanto antes los presupuestos del próximo año, Monago ha dicho que fueron unas prisas interruptus con motivo del periodo vacacional del mes de agosto.

No obstante, Monago considera que ya hay acuerdo. Además, este mes, según ha manifestado de forma irónica, a Podemos le da tiempo a enterarse de qué son unos presupuestos, cómo se conforman, cuáles son sus capítulos y sus partidas esenciales.

NO HUBO ENMIENDAS / En su opinión, Podemos no ha trabajado nunca los presupuestos. De hecho, no presentaron enmiendas en el último proyecto presupuestario y su trabajo en esta materia a día de hoy es cero.

Cuando viajan por la región --los representantes de Podemos-- van con google maps, pues acaban de llegar. A pesar de ello, nos quieren decir a los extremeños cómo vivir, qué hacer y no hacer, ha añadido el presidente del PP de Extremadura.

A su juicio, unos presupuestos se hacen siendo muy realista y no engañándose. Se debe partir, según ha apuntado, teniendo muy claro que la economía de la región no está convergiendo con el resto de comunidades y que hay un déficit importante de ingresos, lo que exige una contención del gasto.

Monago se ha mostrado muy crítico con la denominada Agenda del Cambio de Fernández Vara, pues se cuentan por puñados las promesas que no se han cumplido y... sin despeinarse, como la paralización de los desahucios, el plan de reactivación de la economía extremeña y el de salvamento de las empresas de la región, según ha indicado.

«Si a mí se me ocurre dar el concurso más importante de la Administración regional a una empresa andaluza, todavía estoy corriendo por Portugal», ha manifestado el dirigente popular en referencia al contrato del transporte sanitario.

Y es que, según Monago, Fernández Vara se puso un listón muy alto de autoexigencia, y todo ello ante notario, pero no lo ha cumplido... y ahora todo son excusas y aplazamientos.

Además, ha criticado el escaso nivel de ejecución presupuestaria y el descenso de las inversiones por parte del Gobierno regional, frente a una Administración central que apuesta por Extremadura.

La única gran obra pública corresponde al Gobierno de España y se llama tren de alta velocidad, ha apuntado.

En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, ha subrayado el compromiso del Gobierno central por acometer el AVE entre Extremadura y Madrid en los plazos anunciados.

Por contra, ha sido crítico por las continúas averías y deficiencias de servicio que presentan los trenes convencionales que atienden la citada ruta. Le pido al Gobierno central un plan urgente de mejora del ferrocarril convencional, ha destacado.

De cara a la próxima cita electoral autonómica, Monago ha expuesto que la hoja de ruta del PP es el día a día, pueblo a pueblo, hablando, dialogando, conociendo y buscando respuestas a los problemas. «Sigo entrenando para el próximo partido», ha concluido.