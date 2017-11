Quejas y retrasos en los dos primeros días del nuevo servicio de ambulancias

El pasado miércoles el grupo empresarial Tenorio tomó las riendas del servicio de ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES) entre críticas de trabajadores del consorcio anterior y quejas de pacientes por demoras en los traslados a distintos servicios médicos. «De manera totalmente desafortunada, hemos detectado algunas incidencias en los transportes programados para consultas hospitalarias, oncologías, rehabilitación y radioterapia, que han supuesto un inconveniente y retrasos para algunos de nuestros pacientes», reconoció ayer la nueva empresa adjudicataria.

Por ello, en un comunicado firmado por su director, Javier Sánchez, el grupo Ambulancias Tenorio pidió ayer disculpas a los pacientes y sus familiares por las «molestias causadas» y se comprometió a poner los medios que sean necesarios para resolver y normalizar la situación en el mínimo tiempo posible. «Les transmitimos nuestro compromiso con el sistema sanitario de Extremadura», defendió Sánchez.

«Todos los cambios pueden conllevar que se produzca alguna incidencia, son cosas que suelen pasar, y pido comprensión a la sociedad extremeña», valoró también ayer el consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien señaló que el primer día de actividad, el miércoles, día festivo, el servicio de urgencias y el de diálisis (con unos 300 pacientes asistidos) fueron «bien». Sin embargo, ayer fue la prueba de fuego, ya que era el primer día de actividad normal y será hoy cuando el consejero de Sanidad ofrecerá información completa sobre cómo se está produciendo el traspaso de este servicio esencial del SES. Le acompañará en su comparecencia hoy en Mérida, el director gerente del SES, Ceciliano Franco, y el director general de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso.

TRANSICIÓN «OPACA» / Y mientras se conocen los detalles oficiales de este proceso de relevo, además de las quejas de los pacientes, Ambulancias Tenorio también inicia la actividad en Extremadura con las críticas de una parte de los trabajadores, que mayoritariamente han sido subrogados por la nueva empresa.

El sindicato de Trabajadores de Ambulancias de Extremadura en Defensa del Sector denunció ayer que la transición está siendo «opaca». En un comunicado, afirmó que el traspaso comenzó el pasado martes, día 31, a las 15.00 horas según las instrucciones que les remitió el SES, sin embargo diez minutos después desde la administración avisaron al anterior consorcio de empresas para seguir cubriendo los servicios «en más de 20 centros de salud porque no llegaban las ambulancias de Tenorio; algunas de que las que sí llegaron no pudieron prestar el servicio porque no tenían el equipamiento necesario», denuncian en una nota. Asimismo, el sindicato aseguró que a las doce de la noche del ya día 1 de noviembre, cuando estaba previsto el cambio de las ambulancias de las urgencias, «todavía faltaban unos 14 vehículos por llegar».

Desde el sindicato también destacaron que durante el miércoles –que por ser festivo solo realizó alrededor del 30% de los más de 2.000 servicios diarios– algunos pacientes de diálisis fueron recogidos en ambulancias de urgencias y que se registraron retrasos de horas en el traslado de estos usuarios a sus domicilios, entre otros hechos. «Son incidentes que no nos parecen normales, ni suaves». El sindicatoprecisó que va a poner en conocimiento de la inspección de trabajo «los incumplimientos de convenio». Además, denunció que 15 de los trabajadores que no han sido subrogados –según el SES por que no cumplen los requisitos– fueron tratados con «desprecio» cuando acudieron al nuevo centro de trabajo.