El recuerdo a Ibarra, Cataluña y la pérdida de militantes y liderazgo

«Tengo la honestidad de unas manos limpias», resumió Guillermo Fernández Vara, quien además dejó claro: «Hay que ayudar a Pedro Sánchez a ganar en España». «Me comprometo a un proyecto que no se base en el conmigo o contra mí y a recuperar la voz para volver a ser un partido que rompe cristales para hacerse escuchar», expresó Eva María Pérez, que quiso hacer un guiño claro al expresidente Ibarra. «Nosotros apostamos por un cambio real, las otras candidaturas no quieren desprofesionalizar la política», subrayó Enrique Pérez Romero. Los tres aspirantes participaron ayer en el primer debate -calificado de histórico- que se celebra en Extremadura para elegir al secretario general del PSOE en la comunidad, o lo que es lo mismo, «al líder que necesita el partido», según defendieron. Vara usó el tono más conciliador, Romero mantuvo la postura más combativa y Pérez defendió el discurso más político.

El escenario fue la sede regional del partido en Mérida. El encuentro de los tres candidatos, retransmitido por Internet (seguido por unas 600 personas), se celebró a puerta cerrada. El director de eldiarioex y articulista de esta casa, José L. Aroca, moderó este debate que duró unos 75 minutos.

Eva María Pérez abrió el primer turno en el que los candidatos explicaron porqué están ahí: «En los momentos de debilidad es cuando se deben dar pasos al frente», aseguró. Y puso el foco en la pérdida constante de apoyo electoral. «Me presento para ganar al PP. Me comprometí a devolver al PSOE la Junta y las diputaciones y he cumplido», replicó Vara, que quiso dar las gracias a UGT y CCOO por el apoyo en esa batalla y recordar que de Ibarra aprendió «la honestidad y la coherencia». Pérez Romero, sanchista declarado, reprochó a sus rivales que ahora se apunten al carro «de la renovación». «Guillermo optó por un modelo de partido que no salió mayoritario y Eva guardó silencio», apuntó.

Sobre cómo debe ser el nuevo PSOE, Vara insistió en su rechazo a la bicefalia a nivel autonómico, «el líder tiene que serlo fuera y dentro». En cuanto al debate sobre limitación de mandatos a tres legislaturas, aunque dijo estar de acuerdo, recordó de nuevo una frase de Ibarra: «La limitación de verdad son las urnas». Romero le planteó que nadie es «un superhéroe que pueda con todo». Tanto él como la otra candidata le reprocharon al actual secretario general que el partido necesita «dedicación y que lo mimen».

El feminismo

El discurso feminista tuvo su cuota de protagonismo, aunque tratado, a veces, de una manera superficial y populista. Vara aseguró que llegó al Gobierno sin una mujer y que gracias a, entre otras, Elisa Barrientos (actual directora del Imex), ha aprendido qué es el verdadero feminisimo. También dijo que celebraba que tanto CCOO y UGT estén ahora liderados por una voz femenina. Eva María Pérez le reprochó que su discurso no casa con la realidad: «Para vosotros está la pre(sidencia), para nostras siempre la vice(presidencia)». Además, le recordó que la secretaría de Igualdad está ahora mismo vacante y le animó a apoyar su candidatura si de verdad apuesta a que la mujer esté en puestos de toma de decisiones. «Eso lo deciden los militantes y hay que ganárselo», le contestó Vara. Romero, por su parte, apuntó a que el PSOE debe ser un partido feminista y puso como ejemplo que en su equipo hay más mujeres que hombres.

Siguiendo con el modelo de partido y la participación de las bases, los dos aspirantes a arrebatar el poder recordaron la pérdida de votos y militantes que sufrido el PSOE y volvieron a reiterar el problema que tiene el partido por la falta de atención a las casas del pueblo. Pérez dio el dato: «Nos hemos quedado sin el 25% de los militantes. Uno de cada cuatro han encontrado razones para abandonar su casa».

Inevitablemente, Cataluña también se coló en el debate extremeño. Eva María Pérez remarcó que el «problema catalán existe y que no se solucionará esperando a que desaparezca por agotamiento o negándolo». Propuso «reconocerla como nación cultural pero sin soberanía política». Y también abogó porque desaparezcan «los privilegios fiscales de País Vasco y Navarra» en favor de la solidaridad territorial. Vara también quiso dejar claro «que la unidad de España es indisoluble» y que «cada uno se sienta español como quiera». Romero defendió asumir «sin matices» el modelo territorial de un «estado federal de naturaleza multinacional», ya que es «algo plenamente constitucional».

El profesor, bien pagado

El desempleo, la precariedad, la despoblación y el envejecimiento, la educación -Vara dijo que los profesores deben tener buenos sueldos-, la atención a la dependencia o el calentamiento global (volvió a salir la propuesta de economía verde que sigue en stand by) fueron también puntos y preocupaciones tratados en bloques que parecieron más propios de un debate por la presidencia de la Junta que de primarias.

A lo largo de todas las intervenciones, tanto Romero como Pérez cuestionaron la capacidad de liderazgo de Fernández Vara al frente del PSOE extremeño. «Necesitamos un cambio real», insistió el primero. «Hemos perdido la voz y la identidad y debemos recuperar un partido nítidamente de izquierdas», apostilló la segunda. «Los cambios los vamos a desarrollar juntos. Pido el voto para lo que queda por hacer», contestó el actual secretario general del partido.

Será este domingo cuando se decida el futuro del PSOE extremeño.