La reivindicación de un tren digno se cuela en la apertura del congreso del PSOE extremeño

La apertura hoy del 12 congreso regional del PSOE de Extremadura en Mérida ha estado marcada por la reivindicación del partido como alternativa a la derecha y garante de las políticas de igualdad, pero también por la exigencia de mejores infraestructuras ferroviarias para la comunidad.

Tanto el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, como el expresidente de la Junta y exsecretario regional socialista, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, han coincidido en reclamar no ya un tren digno para Extremadura, sino el AVE.

Ibarra ha abogado por pedir "con fuerza" el tren de alta velocidad porque "todo el mundo" lo tiene. "No seamos pobres ni para pedir", ha dicho Ibarra, para enfatizar después que sin AVE, la comunidad quedará "aislada".

En términos similares, Ábalos, quien ha pedido para Extremadura "una Declaración de Mérida", "exactamente igual que la de Barcelona", ha subrayado que sin un tren de altas prestaciones no se puede vertebrar el territorio en una región que además es estratégica por su carácter transfronterizo con Portugal.

La misma exigencia ha sido trasladada por representantes de los sindicatos y de la organización agraria UPA que les han precedido en el turno de palabra en la apertura de este Congreso.

Todos los intervinientes han felicitado a Guillermo Fernández Vara por su reelección en las primarias como secretario general del PSOE de Extremadura.

Más de 1.000 personas, de ellas 600 invitados y 418 delegados (402 con derecho a voto) se dan cita hoy y mañana en la Institución Ferial de Mérida (IFEME), para definir las políticas del partido, mediante el debate de una ponencia, y elegir a los órganos regionales.

En su alocución, Ábalos ha considerado muy acertado el lema del congreso. "Contigo, si fuera un congreso del PP pondría conmigo, conmigo o nada", ha ironizado.

El secretario de Organización del PSOE ha destacado el trabajo de Ibarra y Vara por además de traer "prosperidad" a la comunidad, promover "el orgullo de poderse llamar extremeño" y poner a Extremadura "en la categoría del resto de territorios", desde el valor de su "singularidad".

Ábalos considera que "Extremadura también se merece una Declaración de Mérida", exactamente igual que la firmada hace unas semanas en Barcelona, y ve fundamental el "compromiso" de los socialistas con esta comunidad.

Una comunidad que, ha dicho, el PSOE tiene que tener "siempre segura", junto a Andalucía, para "aspirar al Gobierno de España". "No nos podéis fallar", ha dicho a los asistentes.

Por su parte, Ibarra ha afirmado que "Ferraz mantiene la fachada pero se vació todo por dentro" y ha pedido al partido ir con "la modernidad" pero sin perder las "convicciones" de un partido socialdemócrata con 138 años de historia.

El PSOE, según Ibarra, "no está aquí para ganarle a Rajoy ni a Monago" sino para "ganar la injusticia y las desigualdades", y ha rogado que si ello no da la victoria electoral, "que no nos quiten las convicciones, que no ganen las conveniencias".

El expresidente de la Junta, quien considera que las primarias es el método ideal" para dividir a los militantes, ha insistido en que los ciudadanos no esperan de los partidos divisiones sino conocer cuáles son sus líneas de acción política.

Por otro lado, ha asegurado que no entiende a la izquierda cuando "está dispuesta a renunciar a una parte del Estado", que es el instrumento que tienen los socialistas para hacer "una política de igualdad", al tiempo que defendido una España "plural, descentralizada y libre" pero que no sea "un Estado roto".

También se ha referido a la corrupción y opina que ésta no es consecuencia de permanecer muchos años en el cargo, sino de "ser decente o indecente", y cree que aquellos que piden limitación de mandato, lo hacen porque "saben que ellos se corromperían".

"30 años llevamos gobernando los socialistas en Extremadura y ni a Guillermo ni a mí nos puede levantar nadie los pies del suelo por llevar tanto tiempo gobernando esta región", ha aseverado.

En la apertura han intervenido también el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la secretaria regional de UGT, Patrocinio Sánchez, quien ha destacado la alianza de su sindicato con el PSOE en la lucha contra los "recortes" del PP y en defensa de la igualdad de oportunidades.

Beatriz Muñoz, secretaria de Relaciones Institucionales de CCOO Extremadura, ha afirmado que "Extremadura necesita organizaciones políticas y sindicales fuertes que aborden los retos que derivan de estos años de recorte, desigualdad y pobreza".

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha valorado la apuesta del PSOE por el desarrollo rural y la dinamización de los pueblos.

Además, ha transmitido que los agricultores y ganaderos "han sentido el apoyo" de los socialistas "ante el linchamiento y persecución" al que está siendo sometida la organización en la comunidad, pero "el tiempo pondrá a cada uno en su sitio" y demostrará la "inocencia" de sus dirigentes.