San Martín no perdona ni en abril

En la actualidad casi es imposible escuchar al amanecer el penetrante gruñido del cochino cuando está siendo sacrificado, ni el olor a humo, tripas y guisos que inundaba toda la calle hace unos años, indicando que en una o varias de las casas del pueblo estaba teniendo lugar una matanza. Sin embargo, hace solo unos días, y a pesar de lo inusual de la época, todo indicaba que en Logrosán un gorrino acababa de sentenciar su destino; ese que en cuestión de horas le vería transformado en riza chacina. Pero no se trataba de una matanza cualquiera. En esta sobraban las ganas y las manos para agarrar al cerdo, chorrascarlo, y hasta para llenar los chorizos y salchichones. Y por supuesto tampoco faltaban las bocas dispuestas a dar buena cuenta del sabor de mencionado destino a la brasa.

El IES Mario Roso de Luna de Logrosán ha celebrado su séptima matanza didáctica con motivo del Día del Centro, en el que además del cochino, los verdaderos protagonistas han sido los alumnos. Según el director del centro, Francisco Bernardo, el objetivo de esta actividad es que los chavales sepan de dónde salen los productos que comemos «que hay veces que ven un jamón o un chorizo sobre la mesa y no conocen cuál ha sido el proceso que se ha seguido hasta verlo ahí». Este docente explica que se intenta involucrar a los jóvenes en todas las partes de la matanza, «incluso que vean el momento en el que se sacrifica al cochino a manos del matarife, ya que es un proceso natural, que se ha hecho toda la vida y que para muchas familias era la forma de alimentarse todo el año». De no ser por esta actividad, que se ha convertido en una auténtica fiesta para la comunidad educativa logrosana, «las nuevas generaciones nunca verían cómo se sacrifican los cerdos», añade.

Y es que desde 1999 esta tradicional práctica mantiene un descenso progresivo en Extremadura, que la hace peligrar. No en vano, a penas se lleva a cabo un 10% de las matanzas domiciliarias que hace una década, de ahí que muchos niños y jóvenes desconozcan el proceso, asegura José Manuel Urbina, veterinario de Zorita.

JORNADA FESTIVA/ La noche anterior a la matanza, seguro que el cochino, presintiendo el destino que le esperaba al amanecer, no fue el único en no dormir tranquilo. Los cerca de 300 alumnos y profesores del instituto logrosano llevaban días deseosos de vivir esta fiesta, en la que la matanza se llevó a cabo rodeada de múltiples actividades, muchas de ellas artesanales, en las que se implicó toda la comunidad educativa. Así, hubo talleres de elaboración de jabón casero, roscas fritas, crepes, anillos, camisetas pintadas e incluso una exhibición de zumba. Sin embargo, la matanza fue el hilo conductor de este Día del Centro, en el que los más curiosos quisieron aprender a través del microscopio a reconocer una prueba de cerdo sana de otra afectada por triquina. Por eso, una vez que el veterinario certificó que el animal era apto para el consumo, comenzó la elaboración de los chorizos, salchichones y morcillas. Y dado que la temperatura de estas fechas primaverales no es la idónea para curar la carne ni los embutidos, no hubo mejor excusa que degustar a la brasa los productos de la última matanza del año.