Sanitarios de Continuada en Extremadura rechazan el plan de supresión de la categoría

La solución para los médicos y enfermeros de Atención Continuada que trabajan los fines de semana y los festivos en los centros de salud de la región no parece fácil. El Servicio Extremeño de Salud (SES) y la mayoría de los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad acordaron la semana pasada suprimir la categoría sanitaria de Atención Continuada e integrar a sus profesionales en Atención Primaria con labores de Continuada. Es la solución prevista para que estos sanitarios puedan participar en los concursos de traslados del Sistema Nacional de Salud (SNS) y puedan así moverse por todo el país. Hasta ahora no han podido optar a estos concursos porque Atención Continuada es una categoría que solo existe en Extremadura y no está equiparada ni homologada con ninguna otra reconocida por el Ministerio de Sanidad.

Para intentar solucionar esta problemática, la mesa dio el visto bueno a la propuesta inicial del SES para suprimir la Continuada que, según anunció, tramitará mediante una orden que se publicará en el DOE en próximas fechas. No obstante, tras la supresión la mesa se comprometió a retomar las negociaciones tras el verano para reordenar a todo el personal de la Atención Primaria y renegociar condiciones, tareas, retribuciones,...

Sin embargo, esta solución no convence a todos los profesionales que integran esta categoría. Desde la Asociación de Médicos y Enfermeros de Atención Continuada de Extremadura, que integra a parte de los 600 trabajadores actuales de la categoría (no todos con plazas en propiedad), denuncian el acuerdo de la semana pasada. Señalan que los profesionales no han pedido la supresión de la categoría, sino la homologación por parte del Ministerio de Sanidad, «es decir, que se nos incluya en el catálogo homogéneo de equivalencias para poder disponer del derecho a la movilidad por todo el territorio nacional como todos los demás profesionales de los diferentes servicios de salud, incluido el nuestro», dicen.

OTRAS FUNCIONES / El colectivo señala que el acuerdo supone una «falsa integración» en Atención Primaria y «una propuesta para la organización y funcionamiento de la Atención Continuada a posteriori que ni concreta ni aclara las condiciones laborales en las que quedarán estos profesionales». Además, se incluye «la creación de una comisión para la integración efectiva de las funciones de Atención Continuada en los equipos de Atención Primaria que habla de que nuestras funciones no se limitan a las propias de la Atención Continuada atribuyéndole otras muchas, de momento enunciadas de forma general, alegando la mejora en el desarrollo profesional cuando todos sabemos que la verdadera razón es la de suplir deficiencias existentes en Atención Primaria».

Por ello, piden que la solución al problema de movilidad sea la homologación sin más condiciones. «No se puede aprovechar la solución a una ilegalidad con una hoja en blanco que permita más adelante atribuirnos no se sabe qué funciones y condiciones laborales, siempre dependiendo de las necesidades que vayan existiendo». Denuncian que desde su creación han soportado «muchos agravios comparativos» –tanto en la jornada laboral como en las retribuciones, ya que no perciben complementos que sí tienen otros sanitarios, aseguran– «y no debemos ser de nuevo utilizados; es el momento de hablar de nuestras condiciones».