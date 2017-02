Segundo Píriz, rector de la Uex: "No tiene sentido que en el mismo país se pague hasta tres veces más por el mismo grado"

El presidente de la Conferencia de Rectores (Crue) y rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, es partidario de negociar un pacto universitario separadamente de uno sobre educación infantil, primaria y secundaria, pues se podría avanzar más rápidamente, sin mezclar cuestiones, y sería "más fácil" llegar al acuerdo.

En una entrevista con Efe, Píriz repasa asuntos como la internacionalización y la financiación universitarias y la duración de las titulaciones.

--La internacionalización sigue siendo algo pendiente en los campus españoles. ¿Cómo conseguir más estudiantes extranjeros?

--Tendremos una reunión con el Ministerio de Exteriores para hablarlo y de los visados que necesitan.

--¿Para facilitar la llegada?

--Queremos trabajar para eliminar barreras y facilitar la entrada, hacerla más ágil. Es una paradoja, somos el país que más erasmus recibe, pero tenemos bastante carencia de los que estudian los cuatros años completos de grado. En posgrado estamos en niveles equiparables a nuestro entorno.

--¿Cuál es el problema, son grados caros?

--Creo que no es el precio. No sé si es porque los grados aquí duran un curso más que en otros lugares, quizás no estemos trabajando bien como sistema.... Este año se ha celebrado la primera feria universitaria española en Ciudad de México, vamos a ir abriendo camino.

--Sobre la duración de los grados, ¿hay acuerdo con el Ministerio de Educación?

--Lo doy por cerrado; el ministerio va a sacar una norma que, primero, instará a las universidades y luego, por medio de un real decreto, las obligará.

Los grados anteriores al Espacio Europeo de Educación Superior y todos los que lleven la palabra 'ingeniería' se quedarán en cuatro cursos. Y con el resto, que cada universidad decida entre 180 créditos (tres años) y 240 créditos (cuatro años). Creo que es satisfactorio.

--¿Cómo resolver la disparidad autonómica de precios de matrícula?

--No tiene mucho sentido que, en el mismo país, se llegue a pagar hasta tres veces más por el mismo grado.

Quien fija la horquilla de los precios públicos es el ministerio, que dice el mínimo y máximo que se puede cobrar. Lo que se hizo en la etapa del ministro anterior (José Ignacio Wert) fue aumentar ese rango y algunas comunidades se fueron a la parte alta.

Se hizo para aliviar la carga financiera de las comunidades, para que diesen menos fondos a las universidades. Si ahora estrechamos la horquilla, y se obliga a algunas comunidades que están en la parte alta a irse a la parte baja, éstas tendrán que volver a poner el dinero (para las universidades) que se quitó en su momento.

--¿Cómo se presentan los presupuestos públicos de universidades de 2017?

--En la mayoría de los casos hay cierta estabilización o pequeñas subidas. Pero seguimos en crisis, tiempos muy difíciles para cuadrar las cuentas.

--¿Es momento de hablar claro de la financiación universitaria?

--Siempre es buen momento. Se trata de poder planificar económicamente y tener un período de tres o cuatro años de unos ingresos mínimos garantizados.

Es muy razonable una financiación básica que permita a una universidad abrir las puertas todos los días. Y luego, una financiación por objetivos, que me parece muy sensata. En función de que se cumplan o no, que se pueda conseguir más o menos financiación.

--¿Y más financiación privada para la universidad pública?

--Absolutamente imprescindible. En los últimos años, en el capítulo de investigación, los fondos públicos han caído el 21 % (datos del informe "La universidad española en cifras" de Crue). Pero la financiación privada ha caído el 47 %.

Debemos trabajar para que las empresas se acerquen más a la Universidad, colaboren más con ella y la Universidad pueda transferir más conocimiento.

--Alguien puede interpretarlo como una privatización.

--No me refiero a una financiación privada para que, a través de ella, se paguen el mantenimiento, la luz, los sueldos. De eso no estoy hablando, sino de que los conocimientos que hay en la Universidad, su saber hacer, deben salir cada vez más hacia las empresas, y colaborar más en investigación.

--Pasada la tormenta de las reválidas, ¿existe alguna comisión entre Crue y las enseñanzas medias para la prueba de acceso a la universidad?

--Una vez que el ministerio ha dictado la norma correspondiente, es comunidad a comunidad, con sus respectivas universidades, como se está trabajando para hacer esa evaluación.

El acuerdo al que se llegó (con el ministerio) es aceptado por la inmensa mayoría, creo que se ha conseguido hacer algo que era bastante parecido a lo que teníamos anteriormente. Y lo más importante, no se ha roto el distrito universitario único.

--¿Cree que la universidad debe formar parte del pacto educativo?

--Lo debe decidir el ministerio, si quiere incluirla o buscar un pacto universitario de forma independiente. Los distintos grupos parlamentarios deberían negociar con el Gobierno y contar con la ayuda de los rectores para unas leyes que no tengamos que cambiar cada cuatro años.

--Méndez de Vigo es partidario, aunque ha dicho que la decisión es de la subcomisión parlamentaria que negociará el pacto.

--Es muy sensato que haya un pacto sobre la educación no universitaria. Pero si sacamos de ese pacto a la Universidad, creo que podríamos avanzar más rápido. Es mi sensación. No mezclaríamos unas cuestiones con otras, seríamos más operativos, podríamos alcanzar antes el acuerdo, sería más fácil, seríamos más eficientes.

--¿Cómo ha vivido el caso del rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Fernando Suárez, acusado de plagio?

--Dio un paso al lado y dejó el comité permanente de la Crue. Nosotros no somos quién para decirle qué tiene que hacer en su universidad. Ha tomado una decisión que yo respeto: adelantar las elecciones y no presentarse.

No tengo más que opinar. Estas cuestiones no son beneficiosas para ninguna universidad, no son agradables para nadie.