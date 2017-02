El SES convocará las oposiciones en mayo o junio con más de mil plazas

Las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) se convocarán oficialmente en el próximo mes de mayo o junio como muy tarde. Es la previsión que maneja la administración y que ayer trasladó a la Mesa Sectorial de Sanidad. Si se cumplen los plazos, los primeros exámenes podría celebrarse este año.

Más allá de las fechas, hay pocas certezas todavía sobre el número total de plazas que se convocarán, aunque en todo caso superarán las mil. El número final dependerá del Gobierno central, de si mantiene o elimina la tasa de reposición en la Ley de Presupuestos para este año.

De momento, la próxima convocatoria ya tiene aseguradas un mínimo de 890 plazas que corresponden a las ofertas de empleo público (OPE) de los años 2014, 2015 y 2016 que aún no se han convocado y que han estado sujetas a tasas de reposición del 10%, 50% y 100% respectivamente. Pero el SES quiere aumentar esa cifra sumando a esas 890 plazas la oferta de empleo público de 2017 que debe negogiarse en las próximas semanas y que como mínimo tendrá entre 300 y 500 plazas.

Si el Gobierno central no elimina formalmente la tasa de reposición este año, la consejería solo podría aprobar una oferta de empleo anual con el 100% de las jubilaciones y fallecimientos que se produzcan en el SES, esto es, entre 300 y 500 plazas. De esta forma la convocatoria de oposiciones que se publicará en mayo o junio estaría formada por entre 1.200 y 1.400 plazas sumando las cuatro OPE.

Sin embargo, si finalmente se elimina esa tasa de reposición, como está previsto, el SES ya no tendría impedimentos legales para aumentar considerablemente la oferta de plazas de 2017. Los sindicatos estiman que podrían convocarse entre 1.800 y 2.000 en total. «Si no hay tasa de reposición la oferta de 2017 puede ser muy numerosa, si finalmente no se quita sacaremos una oferta de empleo más limitada, parecida a la de 2016 (fue de 486 plazas)», aseguró ayer la secretaria general del SES, Concha Torres.

«Necesitamos al menos una convocatoria de 1.800 plazas para poder reducir la alta tasa de temporalidad», precisa Felipe Bachiller de UGT. Francisca Gómez, de CCOO, habla incluso de superar las 2.000 plazas, mientras desde CSI-F, Emilia Montero aboga por aumentar la oferta al máximo para recudir la contratación temporal, que afecta al 20% del personal del SES. Los eventuales e interinos son cerca de 5.000.

TEMPORALIDAD/ Además de la convocatoria de oposiciones, el SES explicó ayer que va a transformar las plazas eventuales en plazas de plantilla orgánica. Asegura que está estudiando cuántos puestos creados por necesidades asistenciales están funcionando desde hace más de dos años para reconvertirlos en puestos estructurales y que sean cubiertos por personal de las bolsas de empleo.

El SES presentará en un mes un plan de establidad que incluye esta medida pero calcula que se reconvertirán más de 100 plazas aunque los sindicatos consideran que la cifra debería ser mayor puesto que existe más de un millar de eventuales en la sanidad extremeña, según Montero. «Esta reconversión no supone reducir la tasa de temporalidad porque las plazas se cubrirán con interinos pero sí aumentar las ofertas de empleo», apunta Bachiller. «Hay plazas eventuales incluso desde hace ocho años», añade Gómez.

Esta reconversión, en realidad, es una medida recogida ya en el Estatuto Marco del personal estatutario del servicio sanitario y que se quiere cumplir ahora a raíz de la sentencia europea que le da la razón al personal temporal «para evitar que se judicialicen los procesos».

Por otra parte, el SES también se ha comprometido ante los sindicatos a calendarizar los procesos selectivos para que no se demoren en el tiempo como ha ocurrido en las últimas convocatorias de oposiciones. Se creará una comisión de seguimiento para el cumplimiento de ese calendario. En todo caso, la administación y los sindicatos han acordado reunirse cada 15 días para avanzar en estos asuntos y clarificar la nueva convocatoria de oposiciones.