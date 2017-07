SES y sindicatos acuerdan suprimir la categoría de Atención Continuada

Doce años después de su creación, la categoría sanitaria de Atención Continuada desaparecerá. La Mesa Sectorial de Sanidad celebrada ayer acordó suprimir esta categoría que solo existe en Extremadura, lo que impide a sus profesionales participar en los concursos de traslados del Sistema Nacional de Salud.

Ahora los profesionales afectados pasarán a intregrarse en los equipos de Atención Primaria pero realizando las funciones de Atención Continuada. Aún así, todavía queda pendiente sentarse a negociar cómo se hará dicha integración. La organización, los turnos de trabajo, las retribuciones, los plazos, si se permitirá la voluntariedad o no... son cuestiones que se determinarán más adelante, puesto que ayer sólo se acordó suprimir la categoría. «Hemos visto qué se va a hacer pero queda por sabér cómo se hará esa integración. Hay varias propuestas sobre la mesa», señala Felipe Bachiller de UGT.

«Nos opusimos a su creación y hoy nos satisface que se elimine porque es lo que llevamos esperando desde que se creó en 2005», señala Damián Cumbres de Satse.

Actualmente esta categoría integra a unos 600 médicos y enfermeros, pero Cumbres explica que la supresión solo afectará a aquellos profesionales que sus plazas en propiedad.

Por su parte, CSIF no apoyó el documento presentado ayer por el SES porque no especifica si dicha integración será o no voluntaria. «Apoyamos la homologación y la integración que llevamos años pidiendo pero pedimos que sea voluntaria y no forzosa y esa es la única pega que ponemos al documento», señala Emilia Montero, de CSIF.

Desde Sanidad señalaron ayer que el acuerdo se cerró ayer en la mesa sectorial «con un amplio consenso por parte de las organizaciones sindicales» y que la supresión se tramitará «en próximas fechas» mediante una orden que se publicará en el DOE.

La mesa sectorial también abordó ayer el plan de reconversión de plazas eventuales en estructurales, que serán finalmente 304 las que se irán reconvirtiendo conforme vayan cesandos los contratos eventuales. Además, la administración y los sindicatos trataron los baremos de méritos de las próximas oposiciones, que aún están por cerrar tras escuchar las alegaciones de las centrales sindicales y también se abrió la negociación sobre la jornada, los permisos y las licencias del personal sanitario. La mesa ya no se volverá a reunir hasta septiembre, antes de que se publique la próxima convocatoria de oposiciones.