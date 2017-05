Los sindicatos reclaman empleo estable e infraestructuras dignas para Extremadura

Empleo estable e infraestructuras ferroviarias de calidad para la región. Estas fueron las principales reclamaciones que hicieron ayer los sindicatos UGT y CCOO al Gobierno central con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo. En Mérida, unas 2.500 personas según los sindicatos, y 1.200 para la Delegación del Gobierno en Extremadura, participaron en la manifestación convocada por UGT y CCOO bajo el lema ‘No hay excusas’.

Encabezando la marcha se situaron los secretarios regionales de CCOO y UGT, Julián Carretero y Patrocinio Sánchez, respectivamente, quienes solicitaron al presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, que lidere un cambio en la política económica y de empleo de la Junta. En declaraciones a los medios minutos antes de que comenzara la manifestación, Carretero abogó por un «empleo estable» y la ruptura de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En relación al paro juvenil, el líder sindical destacó la necesidad de «alumbrar el futuro para los jóvenes», quienes están «pagando en mayor medida este destrozo».

«Extremadura necesita un Estado solidario porque si no es solidario, deja de ser democrático y de servir a las clases populares», subrayó Carretero. En esta línea, el sindicalista manifestó que Extremadura es la comunidad con la mayor tasa de paro del país, próxima al 30%, por lo que instó a Fernández Vara a «abanderar de una vez por todas un gobierno que haga posible un cambio profundo en la política económica y de empleo de la Junta». Asimismo, reivindicó al Gobierno de Mariano Rajoy un tren electrificado «moderno», ya que Extremadura «necesita traer gente y sacar mercancías», de ahí que requiera de un tren que «de verdad sea revulsivo y un hito regional para las futuras generaciones».

Por su parte, la secretaria general de UGT destacó que este Primero de Mayo debía ser el «más reivindicativo que nunca» porque la situación es «caótica» en el país. «No hay excusas para no estar aquí, no hay excusas para no reclamar empleo estable, salarios dignos, más protección social y pensiones dignas», señaló. A su juicio, y para dar respuesta a las cifras del paro en la región, Sánchez afirmó que la comunidad necesita un plan de empleo y otro de reindustrialización.

GOBIERNO EN MINORÍA // La representante sindical afirmó que con un gobierno del Partido Popular «en minoría» a nivel nacional, los sindicatos y las fuerzas «de izquierda» deben apostar para que sus reivindicaciones lleguen al parlamento y para que a Extremadura se la «tenga en cuenta».

«Aquí los jóvenes no tienen trabajo, la brecha salarial de las mujeres cada vez es más amplia, tenemos que conseguir, de alguna forma, pelear convenio a convenio, empresa a empresa, para que haya un plan de igualdad para la mujer, para que la brecha desaparezca, pero un plan de igualdad con presupuesto encima de la mesa y con medidas concretas y claras», puntualizó.

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, también asistió a la manifestación y aprovechó para reivindicar al Gobierno central empleo e inversiones para la región, ante los «preocupantes» niveles de desempleo y las «cada vez peores» condiciones de trabajo tras la reforma laboral. Por ello, García exigió al Gobierno nacional que ponga en marcha un Plan Especial de Empleo para Extremadura dotado con 461 millones, ya que «puede hacer que muchos de los trabajadores que hoy están en desempleo puedan encontrar a lo largo de 2017 empleo». En caso contrario, el socialista manifestó que «fracasaremos todos como sociedad y los trabajadores y las trabajadoras de esta región cada vez tendrán menos derechos y menos oportunidades».

NO A LA PRECARIEDAD // La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel, reivindicó los derechos laborales para «luchar contra la precariedad». De Miguel criticó la situación en la que está Extremadura con una tasa de paro que está «13 puntos por encima de la media nacional». En consecuencia, resaltó que es «importante» la reivindicación en la calle y que se tenga en cuenta que el actual modelo laboral «a quien más afecta es a las mujeres».

La manifestación del Primero de Mayo partió pasadas las doce de la mañana desde el Puente de Hierro de la capital extremeña hasta llegar a la rotonda de la Loba, donde tuvieron lugar las tradicionales intervenciones de los sindicatos y una actuación musical. Algunos de los manifestantes portaban banderas republicanas, del Partido Comunista y de los sindicatos. «Arriba, abajo, el Gobierno nos quita el trabajo», coreaban los participantes en la convocatoria.