Susana Díaz en Mérida: "El PSOE está en condiciones de gobernar, con razones y argumentos"

La presidenta andaluza y candidata a las primarias del PSOE, Susana Díaz, ha aseverado hoy que su partido está en condiciones de gobernar en España, pues tiene "razones, soluciones y argumentos" para los desafíos y retos de la ciudadanía.

"España nos espera y los ciudadanos nos necesitan", ha añadido Díaz, partidaria y defensora de unas primarias internas en las que no se hable "de nosotros". "Mirarnos ahora el ombligo nos llevará a perder" en las próximas elecciones generales, ha apuntado.

En un acto de presentación de su propuesta para el PSOE celebrado en Mérida, y acompañado por el líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, Díaz ha defendido un proyecto definido bajo el sello: "Rebelde con causa" ante las desigualdades, la injusticia social y los desequilibrios de derechos y oportunidades.

Ante cerca de 900 militantes, simpatizantes y diversos cargos públicos y orgánicos, entre ellos muchos alcaldes y miembros del Gobierno regional extremeño, Susana Díaz ha asegurado que en el PSOE está "el futuro de nuestros hijos y nietos, el poder de la esperanza y de lo público".

"Somos una herramienta al servicio de la igualdad de este país y tenemos, además, una responsabilidad con quienes siempre confiaron en nosotros, pero también la de recuperar a quienes se quedaron en sus casas y no nos votaron porque no reconocían al PSOE", ha asegurado entre los aplausos de los asistentes.

Por todo ello, según ha dicho, "no tenemos derecho a utilizar las primarias para hablar de nosotros".

En el PSOE, según ha asegurado, "no hay socialistas buenos o malos, y yo quiero ser la secretaria general de todos, me voten o no, y sin que se aparte a nadie". "De ninguno de los compañeros que conforman el PSOE podemos hablar mal; yo quiero -ha dicho- ganarle a la derecha y a Podemos, para que el PSOE lidere un proyecto mayoritario".

Al citar a la formación morada, Díaz ha criticado la decisión de Podemos de votar en contra del proyecto de ley de presupuestos de Castilla-La Mancha para 2017. "Podemos se junta con la derecha, la de Cospedal, para impedir que salgan unos presupuestos", ha dicho.

Díaz, que se ha mostrado orgullosa de militar en un partido que tiene memoria, con grandes presidentes del Gobierno, ha reivindicado la "memoria del PSOE", pues "viendo lo que hemos hecho", con "nuestras luces y sombras, podemos ser capaces de explicarle a la ciudadanía" nuestros argumentos.

"Quiero que el PSOE recupere el orgullo de lo que ha sido, la unidad de todas y todos aquellos que quieren compartir un mismo camino: el de la igualdad y la justicia social", ha sostenido en su intervención.

En este sentido, ha pedido a los presentes que le ayuden para "volver a levantar" al PSOE, para situarlo "donde merece" y para "devolverle a todos los compañeros y compañeras la alegría de las noches de las victorias electorales para así cambiar la vida de la gente".

Díaz ha hecho un paréntesis en sus palabras sobre el proyecto socialista y de país para condenar el atentado perpetrado en el centro de Estocolmo, un atentado contra las libertades.

Por ello, ha defendido la bandera de la libertad "para ser libres", para continuar diciendo que "ser socialista es luchar por la libertad para que todos sean libres".

En su intervención, ha criticado unos Presupuestos Generales del Estado que son "un atropello" para nuestra comunidades, "a las que han castigado con recortes y lastrándolas para no generar las mismas oportunidades" en las distintas regiones españolas.

"Pero lo peor del presupuesto es que han maquillado los ingresos para tapar, disfraz y maquillar el agujero de la caja única de las pensiones", ha argumentado.

En su intervención, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha criticado que otras corrientes del PSOE busquen desvirtuar términos como "aparato", "militante de base", "partido del siglo pasado" y "PSOE de izquierdas".

"Quiero un PSOE reconocible y liderado por ti", le ha dicho Osuna a Susana Díaz.

Previamente al acto, la presidenta andaluza ha mantenido una reunión de trabajo con alcaldes y portavoces de grupos municipales socialistas de numerosos municipios extremeños.