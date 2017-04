El tramabús y la España federal

Dice Álvaro Jaén, líder de Podemos en Extremadura, que el «chivo expiatorio» del segundo tiempo del partido (o lo que es lo mismo, los dos años que quedan de legislatura) para eliminar «el barro acumulado» serán los presupuestos del Estado. Para unos por lo que pudo haber sido y no fue. Para otros por lo que podría ser y no está siendo.

Y es que las cuentas estatales y las inversiones de los gobiernos de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero en Extremadura centraron ayer buena parte del pleno de la Asamblea. Una sesión en la que PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos (C’s) finalmente se pusieron de acuerdo para rechazar el principio de ordinalidad en la financiación autonómica y pedir al Ejecutivo un mejor trato para Extremadura en los presupuestos generales (en este caso con la abstención del PP), pero no sin antes mantener grandes desencuentros con un manido ‘y tú más’ como telón de fondo.

De poco valieron las advertencias de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, que quiere evitar a toda costa que la Cámara extremeña se convierta en un «circo» como dice que está ocurriendo en otros parlamentos autonómicos. La primera vino nada más arrancar la sesión, en el turno de preguntas al presidente. Guillermo Fernández Vara mantuvo un agrio cara a cara con la diputada de Podemos Irene de Miguel, que le preguntó si a Extremadura le ha compensado su apoyo a la investidura de Rajoy.

«Señoría, no entiendo la pregunta», se limitó a responder Vara para después, en turno de réplica, arremeter contra el ‘tramabús’ que la formación morada ha puesto a circular por las calles de Madrid. «El ‘no es sí’ no ha servido para que Extremadura reciba alguna moneda de plata, porque Roma no paga a traidores», recordó De Miguel, que además acusó a Vara de poner en el Gobierno «a un partido que supura corrupción, que está lleno de ladrones y que atufa a franquismo». La diputada se negó a pedir perdón por señalar a Felipe González en su ‘tramabús’, como ha pedido el presidente extremeño esta semana, y le instó a escoger entre ellos o «los mamporreros de Rajoy».

«Ustedes solo querían ganar al PSOE, era su única intención», reprochó Vara a De Miguel. «Yo nunca pasearía un autobús con la foto de Pablo Iglesias para ponerlo en la diana», continuó el presidente, que recordó a la diputada que frente a los 140 años de historia del PSOE, Podemos solo es «una amalgama de confluencias y mareas que tendrá una vida muy corta».

Principio de ordinalidad

Y tras este punto de partida, sus señorías se pusieron a debatir sobre el principio de ordinalidad en la financiación autonómica, una cuestión incluida en la ponencia que se abordará en el próximo congreso federal del PSOE. Llegó al pleno ante la «preocupación» que suscita en el PP, pues establece que cada autonomía reciba en función de lo que aporta y no para converger con la media.

La portavoz popular, Cristina Teniente, aseguró que la ordinalidad, junto a la defensa socialista del estado federal, «es una amenaza de cientos de millones de euros menos para Extremadura». Sin embargo, el propio PSOE y también la formación morada sostuvieron que no se trata más que de «una cortina de humo con tintes frentistas» para que no se hable de la caída de las inversiones estatales en la región. «Una propuesta con el sello del barón rojo», ironizó la diputada de Podemos Jara Romero, que recordó que aún sin ordinalidad la región «está como está» y lo que más le perjudica es «el principio constante de recorte».

Finalmente, todos los grupos votaron la propuesta del PP, pues tal y como recordó la diputada de C’s, Victoria Domínguez, en la Cámara extremeña ya se creó un grupo de trabajo porque todas las fuerzas decidieron ir juntas de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica.

Y a pesar del acuerdo, los desencuentros continuaron a cuenta de las inversiones estatales, pues aún quedaba por debatir una propuesta del PSOE para exigir al Gobierno central que aumenten los fondos destinados a la región en un 200%. «¿Y por qué no un 300% o un 400%?», se preguntó el diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón. «Piden de forma exagerada y específicamente para el tren. ¿Dónde estaban Felipe González y Zapatero cuando el AVE llegó en 2010, que pasó tan rápido que nadie lo vio?», espetó al diputado del PSOE Miguel Ángel Morales. El socialista había defendido antes que mientras los últimos cuatro presupuestos del «denostado» Zapatero invirtieron en la región 2.800 millones, en los seis de Rajoy han sido 2.085. Pero Carrón volvió a rebatir las cifras: entre 2007 y 2011 lo ejecutado fueron 411 millones, frente a los 1.200 previstos.

Finalmente, Morales terminó por reconocer que tanto PSOE como PP han incumplido con el AVE y tras pedir a Podemos que deje de ser «la izquierda de salón», abogó por la «unión» de la Cámara para evitar más agravios a Extremadura.