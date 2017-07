El turismo rural en Extremadura denuncia pérdidas en las reservas del 28% por las ofertas ilegales

La competencia desleal de los alojamientos turísticos ilegales sigue perjudicando al turismo rural extremeño. En un escenario de recuperación económica como el actual, el sector ve cómo las reservas no repuntan con respecto al pasado año, sino que, más bien, continúan con una tendencia a la baja que se agudiza más si cabe con la llegada del verano. La presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur), Victoria Bazaga, denuncia que el sector se ve «perjudicado» por una competencia «que nos está quitando en torno al 25-28% de las reservas que tenían los apartamentos para el verano, que es el periodo más importante del año».

La Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura informó la semana pasada de que hasta la fecha se han identificado 406 viviendas ilegales de uso turístico en la región e interpuesto dos multas de 6.001 euros. Para Bazaga, estas cifras se quedan cortas y asegura que «pueden ser bastantes más» el número de alojamientos ilegales. «La Federación ha sido la que ha presionado para que todo esto ocurra, pero lo que están haciendo la Junta es ir a las grandes plataformas donde se publicitan estos establecimientos y detectar que no tienen la referencia de estar legalizados, no es suficiente porque algunos lo están haciendo en portales no tan conocidos o por otros cauces», puntualiza Bazaga.

Sobre este asunto, la presidenta destaca que son los propios clientes quienes les trasladan que «prefieren alquilar en otros alojamientos porque son más económicos». Por ello, Bazaga solicita una mayor implicación por parte de la Administración regional y del sector privado para acabar con esta lacra que no deja de crecer. «Antes el propietario ponía cartel en la puerta de su casa y ahora tienen páginas web para publicitarse», subraya. Cabe señalar que las asociaciones que integran Fextur cubren zonas turísticas importantes de la región como Gata, Hurdes, La Vera, el Jerte, el Ambroz, Monfragüe, Tierras de Granadilla, entorno rural de Cáceres, Mérida, Tentudía, Siberia, Plasencia, Cáceres, la Vía de la Plata, entre otras.