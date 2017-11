UGT afirma que el empleo no se reactiva en la construcción

El sindicato UGT considera que el sector de la construcción «aún no ha experimentado brotes verdes» en Extremadura en los diez primeros meses del año, pues no ha aumentado la actividad ni el empleo. Para el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Extremadura, Miguel Talavera, los datos no reflejan un aumento de la actividad en el sector en la comunidad autónoma. Como indica a Efe, Extremadura dispone en la actualidad de 6.335 trabajadores asalariados y dados de alta en la Construcción, muy lejos de los más de 21.000 empleados que tenía la región antes de los años de la crisis. Tampoco se ha reactivado la llegada de nuevas empresas al sector, pues por el momento solo se atisba la mejora de la situación en algunas de las firmas que resistieron a la crisis.

Según explica Talavera, el stock de vivienda ha bajado paulatinamente en la comunidad en los últimos meses, pero hasta que éste no finalice no se verán nuevas construcciones, salvo escasas promociones existentes hoy día en ciudades como Badajoz. Para el representante sindical, sin una reactivación del empleo y de los salarios en la comunidad extremeña es difícil una reactivación de la construcción similar a la que experimentan regiones como Madrid o Andalucía.

En este sentido, el máximo responsable de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Extremadura ha demandado el impulso de la promoción pública. Además, el sindicato expresa que en la actualidad existe una «importante» precariedad laboral en el sector de la Construcción extremeña, pues a menudo se contrata bajo el paraguas de fórmulas que permiten condiciones laborales poco estables.

Por otra parte, Talavera valora positivamente el convenio estatal de la construcción, firmado recientemente, que prevé para este año un incremento salarial del 1,9%, que tendrá carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. El convenio incluye a partir de ahí la negociación para el incremento salarial cada año.