Uno de cada cinco turismos en Extremadura tiene más de 20 años

El parque móvil de Extremadura necesita una renovación urgente. La situación general es mala y es especialmente llamativa en el caso del sector más importante del parque de vehículos, el de los turismos: uno de cada cinco coches que circula por la región tiene más de 20 años y, de ellos, más de la mitad supera el cuarto de siglo. Yendo más allá, Extremadura tiene desde hace varios años el parque de vehículos más envejecido de España. Al cierre de 2016, la antigüedad media de los coches que usan los extremeños era de 13,4 años, frente a los 11,9 años de media en España.

La crisis de los últimos años ha lastrado a un sector que pide ahora medidas urgentes para actualizar la flota de vehículos que supera los diez años de antigüedad. Ahí se sitúa para ellos el límite que marca la diferencia entre un coche nuevo o no. En Extremadura más de la mitad de los coches (57%) tienen más de una década y hay 112.013 coches (un 20% del total) matriculados antes de 1997 y por tanto con más de dos décadas de antigüedad. Por provincias, es la de Cáceres la que menos renovación ha tenido y los coches con más de 10 años representan el 59% de su parque frente al 56% de Badajoz.

El mercado de turismos es el más importante por su volumen y representa dos tercios del total del parque móvil: hay 853.574 vehículos en la región y de ellos 562.000 son turismos. De hecho, si hay 112.013 coches con más de 20 años, el cómputo global de vehículos (incluye, además de los turismos, autobuses, camiones, furgonetas, motocicletas y tractores industriales) con dos décadas solo se incrementa hasta los 172.000, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

«El problema es que a pesar de los planes PIVE el parque de vehículos ha seguido envejeciendo, por lo que ya es necesario abordar la renovación con un plan intensivo y que se mantenga en el tiempo», reivindica Raúl Morales, portavoz de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto). La principal razón es que el incremento de ventas de estos últimos años llega tras seis años negativos posteriores a un auténtico boom hasta 2007, en la antesala de la crisis. Esos vehículos son los que ahora comienzan a engrosar el parque con más de 10 años que se consideran ya antiguos y más contaminantes.

SINIESTRALIDAD / Junto a la contaminación, el envejecimiento del parque de vehículos tiene también una estrecha relación con la siniestralidad. Según el último estudio realizado por Tráfico, en comparación con los turismos con menos de cuatro años, el riesgo de fallecimiento es 1,6 veces superior en los vehículos de 10 a 14 años y 2,2 veces superior en los que tienen entre 15 y 19 años. El incremento de la siniestralidad en este último año está relacionada con la antigüedad del parque de vehículos para Tomás Herrera, director General de Ganvam, la asociación nacional de concesionarios: «De las muertes que se han producido en el último año en las carreteras, un elevado porcentaje han sido en vehículos de más de 15 años», dice. Ese factor es a su juicio más preocupante que el de la contaminación, puesto que las emisiones de los vehículos solo representan un 25% del total «y no olvidemos que este sector representa el 9% del PIB español», advierte.

Lo que sí plantea, en todo caso, es sentarse con las administraciones para diseñar «un plan de achatarramiento» que permita retirar de la circulación los coches más antiguos, así como «un cambio sobre la fiscalidad y en concreto sobre el impuesto de circulación, que pase de tener en cuenta criterios como la cilindrada por otros criterios medioambientales», señala.

CRECEN LAS VENTAS / Y no es que no se vendan coches en Extremadura. En 2016 se matricularon 13.660 nuevos turismos, lo que supuso un incremento del 9,7% respecto al año anterior, uno de los más destacados a nivel nacional. Sin embargo se prevé que se siga incrementando el volumen de vehículos de más de 10 años «porque no se están retirando coches viejos y al mismo tiempo se siguen incorporando vehículos de ocasión, un mercado que no para de crecer», analiza Fernando González, responsable de Audatex. De hecho el peso de las ventas de este tipo de vehículos ha pasado en la última década de representar el 22% al 56% actual.

«Y al contrario de lo que puede parecer, el envejecimiento del parque de vehículos no beneficia a nadie, ni al taller marquista ni al multimarca» advierte González. La razón es que, según sus estudios, los coches con más años recorren menos kilómetros (5.000 los de más de 10 años frente a los 18.000 que hacen los de menos de 5 años), lo que se traduce en «menos entradas en el taller por mantenimiento de mecánica, pero también menos entradas por averías, porque no acuden hasta que se trata de un daño de envergadura», argumenta.