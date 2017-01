Vara sostiene que España está «en deuda con Extremadura» por el tren

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, afirmó ayer que sin un tren digno, esta comunidad autónoma tendrá «cortadas gran parte de las posibilidades de futuro», el cual, en un marco más amplio, precisa de un nuevo pacto fiscal en el marco de las comunidades autónomas. «España está en deuda con Extremadura, una deuda brutal que tiene que ver con las comunicaciones», de ahí que Vara subraye la necesidad de ser «muy exigente y reivindicativo» con el Gobierno en el tema del AVE. “Ya nadie duda de que esa deuda existe. Si se puede saldar mañana, mejor que pasado», puntualiza.

Tras apostar por un gran acuerdo en materia de infraestructuras con España, Vara destaca que las comunicaciones por carretera son «muy buenas», pero Extremadura necesita «una fecha lo antes posible» para poder llevar a cabo su «esperanza» en materia de comunicaciones. Vara hizo estas declaraciones durante su intervención en un desayuno-coloquio celebrado en el Club Siglo XXI, un día después de la celebración de la Conferencia de Presidentes, «una buena experiencia» de la que todos salieron con la sensación de que «se iniciaba un nuevo tiempo», por lo que considera que el futuro hay que construirlo sobre la base del diálogo. De hecho, sostiene que cuando se tenga que abordar una reforma constitucional se puede incorporar ese cónclave autonómico «como techo de bóveda de lo que deben ser las relaciones entre las administraciones».

A su juicio, España necesitaba una reunión así ya que «no estamos sobrados de instituciones que nos permitan que nos sentemos juntos a hablar». «Es una institución que no está invadida por la presión partidaria», agrega. «Un sitio donde encontrarnos, que no sean sólo las escalinatas del desfile de las Fuerzas Armadas cada 12 de octubre», añade.

Acerca de si es posible un nuevo pacto fiscal sin Cataluña, Fernández Vara señaló ayer que «hay que ponerse a ello» y agregó que «la novedad» de la conferencia es que «se dio el pistoletazo de salida», así como la constitución de una comisión de expertos. «Nos tenemos que poner a ello con toda claridad. No va a ser fácil», reconoce el presidente extremeño.

Preguntado por el próximo cónclave del PSOE, el líder de los socialistas extremeños niega que la andaluza Susana Díaz no pueda ser «aceptada» en Cataluña y en otros territorios como futura secretaria general del partido, y destaca que ella «es un cañón comunicando» y «suena a ganadora». «Es un cañón comunicando y, aunque en política eso no es lo único importante, sin eso no puede haber liderazgo. Además, suena a ganadora y la imagen de ganadora es muy importante», señala.

El presidente extremeño, que antes de que el exlehendakari Patxi López presentara su candidatura a las primarias se había mostrado partidario de una candidatura única, explica que, ya que no ha podido ser, lo que le gustaría es que, tras las primarias, el PSOE celebre un «congreso de unidad». «Me hubiera gustado procesar toda la unidad en la elección, pero a lo que aspiro ahora es que haya unidad en el congreso», afirma, tras subrayar que Patxi López no cree que haya «traicionado a nadie» al lanzarse a las primarias.