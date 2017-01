El 'violador de Pirámides' pide una segunda oportunidad desde Valencia de Alcántara

Arlindo Carbalho, el 'violador de Pirámidas, exconvito y ahora residente en Valencia de Alcántara, trata de tranquilizar a los vecinos por su presencia en el pueblo y ha realizado unas declaraciones a Canal Extremadura Televisión, en las que advierte que ya ha cumplido su condena, que se arrepiente de lo que hizo, que ha trabajado con psicólogos y se ha preparado para “vivir como una persona normal” y pide una segunda oportunidad, “creo que me lo merezco porque tengo capacidad y actitud para ello. Si tuviera que ocultar algo, no estaría aquí”.

Entiende que los vecinos sientan miedo, pero les asegura que no deben tenerlo porque “he luchado y he trabajado para que no vuelva a ocurrir aquellos”. No sabe si se quedará a vivir en la localidad extremeña, pero ahora desea cuidar a su madre,