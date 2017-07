Buscan a un hombre de La Codosera que golpeó a su padre y disparó a otras dos personas

Más de medio centenar de agentes de la Guardia Civil y miembros de Protección Civil y de Policía Local de La Codosera y Alburquerque buscaban ayer a un hombre de 38 años, por la agresión con un palo a su padre, a quien golpeó en la cabeza dejándolo tendido en el suelo cerca de una gasolinera y de la carretera de San Vicente, hechos que ocurrieron pasadas las 19.00 horas del pasado lunes, junto a la casa donde residía el hijo.

Además, cuando un par de personas, de nacionalidad portuguesa, que vieron los hechos se acercaron para socorrer al hombre, que estaban tendido en el suelo, fueron alejados del lugar por el agresor efectuando éste varios disparos con una escopeta de balines, resultando ambos heridos pero fuera de peligro, según datos confirmados por la Comandancia de la Guardia Civil.

Una vez fue atendida la víctima en el lugar de los hechos, ésta fue trasladada hasta el Hospital Infanta Cristina, de Badajoz, donde fue internado en la UCI con traumatismo creaneoencefálico, trauma facial en la órbita izquierda y varios hematomas craneales, por lo que al cierre de esta edición permanecía ingresado, «sedado e intumbado, en estado estable dentro de la gravedad», según fuentes del SES.

El agresor huyó internándose en la sierra, que conoce bien. La Guardia Civil montó un dispositivo de búsqueda, que reforzó ayer con perros y un helicóptero, para rastrear La Lamparona, dijo el alcalde de La Codosera, Joaquín Trejo.

«Los hechos han conmocionado a los vecinos, porque no estamos acostumbrados a estas cosas, y porque es una familia conocida», afirmó el alcalde. Y añadió que «hay tensión porque es un asunto muy desagradable, que ha creado una alarma social impresionante». El regidor no sabe «si el agresor tiene o no algún problema psicológico; no lo sé, pero algo debe tener para hacer una cosa así», señaló Trejo.

El agresor, de 1.70 de estatura, pelo negro con rastas, vestía cuando huyó ropa de camuflaje, portaba una mochila e iba armado, datos que se han dado también a la policía portuguesa.