Piden «cautela» hasta que no se resuelva el caso Chavero

La delegada del Gobierno, Cristina Herrera, volvió a pedir ayer «cautela, prudencia y tiempo para que las investigaciones arrojen resultados que permitan esclarecer el paradero de Manuela Chavero», la vecina de Monesterio desaparecida el pasado mes de julio, y sobre cuyo caso, señaló que «no hay novedades».

Herrera respondió a preguntas de los periodistas que «habría que ser prudentes en beneficio del pueblo de Monesterio y de sus vecinos, pues a algunos se les está haciendo mucho daño». Aseguró que «en el momento en que se sepa algo se informará a la familia de Chavero y a la prensa».

Sobre los tres vehículos incautados por su presunta relación con la desaparición de Manuela Chavero, manifestó que «hay que dar tiempo a la gente, que trabaje y que analicen y que investiguen». E insistió en que hay que «bastantes cautos en todo, bien para descartar o bien para asegurar». Y señaló que Monesterio es «un pueblo tranquilo que estos días está sufriendo una gran intranquilidad a todos los niveles».

INVESTIGACIÓN / Herrera hizo estas manifestaciones en una rueda de prensa en Badajoz sobre una operación de la Guardia Civil contra el robo de cobre, acompañada por el jefe de zona de la Guardia Civil, José Antonio Hurtado, y el de la comandancia, José María Matínez.

Hurtado destacó «que cuando hay un hecho siempre hay varias líneas de investigación. Sobre cada una se hacen inspecciones oculares y pruebas, posiblemente sobre otras líneas de investigación hemos hecho cosas que ustedes no se han enterado y sobre esta pues sí se han enterado».

NO ESTIGMATIZAR / También pidió prudencia para «no estigmatizar a una familia», en referencia aunque sin citarlos a los propietarios de los vehículos incautados. «Imaginen que no es esta persona, lo que le cae encima a toda la familia y más en un pueblo chico». Y »eso es lo que hay que intentar que no ocurra», afirmó el jefe de zona de la Guardia Civil, en la misma comparecencia con la delegada del Gobierno, ayer en Badajoz.