Una cuarentena de fotos muestran a los padres de Nadia practicando sexo en su presencia

41 fotografías muestra a los padres de Nadia Nerea manteniendo relaciones sexuales, según el último auto del juez de la Seu d’Urgell que investiga la supuesta estafa cometida con la recogida de fondos para un tratamiento inexistente para la pequeña. En esta resolución, el togado acordó abrir una investigación separada contra los progenitores de la niña por los delitos de exhibicionismo, provocación sexual y explotación sexual. Esta causa, que fue remitida al decanato para que se repartiera, ha caído, precisamente en este mismo juzgado. Es decir, el mismo magistrado investigará todo.

El juez detalla en el auto que los Mossos encontraron en un dispositivo informático un total de 50 fotografías. En el primer grupo de imágenes, compuesto por 41 fotos, se ve como los padres de Nadia mantienen relaciones sexuales en la misma cama en la que se encuentra la menor. En alguna de estas fotos se puede ver los pies de la menor. El magistrado detalla que las imágenes muestran diferentes posturas sexuales, movimientos alborotados, primeros planos de los genitales de la pareja, felaciones y “especialmente la utilización de flash para su obtención. En definitiva, no pueden calificarse de discretas”, subraya la resolución.

El instructor del caso no se cree, según el mismo auto, las explicaciones de los padres de que la menor se encontraba dormida durante la relación sexual y que no tuvo conocimiento de la misma. Primero, porque la niña se encuentra a escasa distancia de los progenitores, en el mismo colchón. “A unos escasos centímetros”, puntualiza. También puede apreciarse en el fondo de las imágenes la televisión encendida y los pies de la menor en diferentes posturas. Este última extremo, a su entender, permite sospechar que Nadia no estaba dormida. “O bien estaba despierta, o bien se despertó mientras los padres mantenían relaciones íntimas”, señala el auto. Estos hechos podrían tener en encaje, incide el juez, en el delito de exhibicionismo y provocación sexual.

MENOR DESNUDA

En un segundo grupo de nueve fotografías se observa a la menor desnuda en diferentes actitudes. Los padres declararon que estas imágenes obedecían a dos finalidades: el control de la evolución médica de la menor y retratar a la niña en gestos “graciosos”. El juez sostiene que las dos finalidades son “difícilmente compatibles”.

En el caso de que las fotos tuvieran una finalidad médica, concretamente dermatológica, deberían retratar los concretos problemas cutáneos de Nadia, y “no generales del cuerpo desnudo, con escasa resolución e imposibilidad de identificar las dolencias”, recalca el juez. A su vez, insiste, si realmente lo que se pretendía es reflejar la evolución de la enfermedad de la niña, no se entiende porque se circunscriben a un periodo de tiempo concreto. Según el magistrado "todas estas fotografías, en las que la niña suficientes años que había dejado de ser un bebé", su ubicación, contexto y falta de explicaciones razonables, le conducen a terner "serias sospechas" de la comisión de una serie de delitos.