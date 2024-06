Continuará el servicio de bus municipal gracias a la ayuda de Cajalmendralejo

El servicio de bus urbano municipal se mantendrá en los próximos meses tras encontrar el ayuntamiento de Almendralejo un remedio de urgencia para no verse sin el mismo. La empresa que hasta la fecha daba este servicio decidió cesar la actividad y comunicó al consistorio que, más allá del 30 de junio, no podía dar el servicio. Desde hace meses, el ayuntamiento estudia en una comisión cómo elaborar un contrato acorde a la legalidad y las necesidades que tiene Almendralejo para renovar la flota y líneas del bus urbano, pero todavía no se han sacado los pliegos del contrato a licitación.

Según ha anunciado el alcalde, José María Ramírez, en los últimos días se ha tratado el tema de urgencia y gracias a una maniobra de Cajalmendralejo ha sido posible encontrar una empresa de autobús que ofrezca el servicio hasta que sea adjudicado el nuevo contrato. Será Radibus, de Villafranca de los Barros, la que opere en las líneas municipales.

El servicio seguirá ofreciéndose, pero sólo por las mañanas. Ramírez ha sido muy crítico con aquellos que en redes sociales se han cebado con la forma de gestionar este tema por parte del ayuntamiento. “Ahora, que el que nunca ha cogido un autobús, no nos achaque una falta de empatía con la gente”, ha dicho.