Cuántas veces hemos sentido la necesidad de tener una persona al lado que ponga orden, ideas e imaginación para darle vida a un proyecto. Desde montar una oficina, decorar una clínica, redimensionar una empresa o, muy habitualmente, darle color a un hogar. Javier Díaz de la Peña, arquitecto almendralejense, lo expresa de forma muy nítida:«la figura de un interiorista o decorador no es obligatoria, pero hoy día resulta una gran inversión. En torno a un 30% del coste total de una obra se lo llevan los acabados y, si no tenemos una idea clara o no calculamos bien lo que queremos, se puede disparar. No es algo sólo estético, sino también económico».

En esa figura aparece Laura Díaz, miembro de BNI Desafío Almendralejo y CEO de Pío, Pío Interiores, una firma innovadora relacionada con el interiorismo. Laura también tiene una idea clara:«un proyecto debe tener un equilibrio y, normalmente, debe repartirse a partes iguales entre las necesidades, el diseño y la funcionalidad del mismo».

Partiendo de esa premisa, para esta profesional del interiorismo es fundamental «disponer de una capacidad analítica para detectar qué necesitan los clientes, cuáles son sus gustos y expresar la creatividad para ponerlo todo en orden».

Durante su exposición en BNI Desafío Almendralejo, Laura relató su experiencia al reformar una vivienda de los años 70 para una pareja joven, sin hijos, cuyas preferencias eran disponer de espacios abiertos y luminosos y lugares de almacenaje con materiales cómodos y fáciles de mantener.

La propuesta arquitectónica es una de sus cualidades, pero también lo es la elección de materiales para la decoración. «Es clave tener definidas las ideas y darle consonancia al proyecto».

En Pío Pío Interiores son especialistas en abrir mentes. Una puerta a la imaginación para tomar la mejor decisión en conexión con gustos y necesidades.

Víctor González, que trabaja habitualmente con este estudio, asegura que «Laura es especialista en allanar el camino de un proyecto, resolver dudas y tener controlados muy bien los presupuestos».

Sergio Salguero, del Grupo Dihex, es más claro:«cuando contratas un interiorista, lo que más deseas es sentirte orgulloso de la inversión que has hecho. Y eso, con Laura, es garantía».

El interiorismo de Pío Pío es sinónimo de practicidad, elegancia y transmisión de valores. Una tendencia que gusta.