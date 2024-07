40 años al volante entre generaciones

El próximo mes de agosto, la popular Autoescuela Almendralejo cumplirá 40 años de vida. Realmente, quienes la fundaron, comenzaron un poco antes, a finales de los 70, en la antigua Unasa, pero fue en el verano de 1984 cuando Miguel Rivera, José Vargas, José María Montero y Ramón Zambrano decidieron crear la sociedad que todavía sigue en pie con su local de siempre, en el número 6 de la calle Julián García Hernández.

Por sus pupitres, pizarras y vehículos han pasado cientos de vecinos de Almendralejo y de toda la comarca de Tierra de Barros. “Aquí hemos visto sacarse el carnet a abuelos, padres y nietos. O incluso esa mujer embarazada de hace 20 años que, dos décadas después, venía con su hijo a decirle donde tenía que sacarse el carnet de conducir” cuenta con emoción Miguel Rivera (hijo), que dio continuidad a su padre en el negocio.

Ahora son Miguel Rivera y Edu Vargas Lallave los que mantienen viva a la autoescuela 40 años después. Y eso que el sector ha cambiado mucho. “No podemos negar que el papel ha quedado atrás y se han impuesto las nuevas tecnologías. Antes era muy cálida la esencia del contacto, la gente haciendo test, preguntando, resolviendo dudas en el cara a cara. Ahora ya no ocurre eso. El joven viene, pide sus claves y se va a casa a hacer test con el móvil. No siempre, pero la mayoría de casos son así” relata Miguel.

Hace tres años se jubiló José María Montero, que ha vivido la evolución del sector de la autoescuela en primera persona. “Yo he llegado a dar clases teóricas por las noches en las casas de muchos vecinos de pueblos de alrededor. En algunos de ellos me quedaba incluso a cenar. Eran otros tiempos, pero me han tenido mucho cariño. Recuerdo que fui pregonero de un pueblo solo porque era el que enseñaba a conducir a los vecinos”.

Montero reconoce que para ser profesor de autoescuela hay que tener mucha paciencia. “Es una formación que depende mucho del alumno porque los hay que aprenden muy rápido y otros muy lentos. Hay que ser perseverante e insistente con los conocimientos y con los errores, recalcarlos mucho, pero siempre desde un punto de vista amable porque son muchas horas juntos metidos en un coche”.

Precisamente, el hecho de tener que estar tantas horas metidos en un vehículo y haciendo casi siempre los mismos recorridos ha sido una de las cuestiones más complejas de la profesión. Así lo piensa, por ejemplo, Edu Vargas, que sin embargo considera “muy gratificante ver la evolución de los alumnos. También se generan muchos vínculos de confianza al estar tanto tiempo juntos y es algo, las relaciones humanas, que siempre te llevas de esta profesión”.

Miguel Rivera más allá y dice que “en un 90%, quienes tienen más de 35 años se acuerdan perfectamente de quién fue su profesor de autoescuela. Ocurre también con los profesores de los colegios. Ahora ya no. La juventud lo quiere todo rápido, eficaz y sin esfuerzo. Tienen conceptos distintos a los de antes y ahí sí ha habido un gran cambio”.

Miguel Rivera, Edu Vargas y José María Montero también reflexionan sobre los cambios que se han producido en la circulación. Montero, de forma jocosa, cree que “todavía no sabemos circular por las glorietas. O, por lo menos, no les queda claro a los conductores de que una glorieta siempre tiene su salida por la derecha, por lo que no entiendo cómo la gente sigue girando desde el carril de la izquierda. Por eso es uno de los lugares donde todavía hay más accidentes”.

Sobre si se conduce mejor ahora en España que hace 40 años, Rivera lo tiene claro: “el que conducía bien hace 40 años, conduciría bien ahora. Hay que tener en cuenta que antes había menos circulación y menos elementos que afectaban al tráfico. No había tantas glorietas, ni tantos carriles ni tantos vehículos”.

Edu Vargas Lallave cree que ha sido clave el régimen sancionador. “Ahora la gente es más prudente. Antes, el que tenía dinero, no tenía problemas con pagar una multa y seguir con barra libre. Ahora el carnet por puntos ha provocado reflexión en todos y no se toman tantos riesgos. En eso, sí hemos experimentado una gran evolución”.

La Autoescuela Almendralejo celebra sus 40 años con ilusión de seguir actualizándose y adaptándose a los cambios. Con la idea de seguir viendo a distintas generaciones aprender de su mano al volante.