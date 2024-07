La colaboración vecinal salva la vida de un hombre en Almendralejo

El suceso ocurrió el pasado fin de semana cuando un vecino de Almendralejo, que es hermano del actual jefe del parque de bomberos comarcal de la ciudad, Domingo Durán, sufrió una fuerte indisposición por una intoxicación alimentaria. Cuenta Domingo que recibió una llamada alarmante de su hermano en la que prácticamente no se le podía entender nada y, desde ese momento, supo que algo raro estaba ocurriendo. Cuando acudió en auxilio de su hermano, vio fuertes alteraciones en la zona de la lengua que le producían hinchazones que le impedían respirar con normalidad.

Con el susto en el cuerpo, Domingo salió a la desesperada. Tomó a su hermano y paró a un vecino desconocido para subirse en el coche y que lo llevara urgentemente al centro sanitario. Por fortuna para ellos, las asistencias médicas lograron controlar la situación y salvar la vida en minutos de este hombre. “Tuve que parar a un coche en la rotonda Adolfo Suárez, junto al Mercadona, para pedirle que nos llevara al centro de salud. El chico no era de Almendralejo y yo entré rápido al médico. Cuando salí, ya no estaba y no pude darle las gracias, por lo que, si puede leer alguna información, me gustaría darle un sincero agradecimiento porque nos ayudó a superar una situación realmente complicada”, explica Durán.