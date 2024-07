Aprobada la subida del impuesto del IBI en un 5% de cara al próximo año en Almendralejo

La última sesión plenaria celebrada en el ayuntamiento de Almendralejo materializó una nueva modificación de la ordenanza fiscal número 1 que corresponde al impuesto de bienes inmuebles, el IBI, cuyo recibo subirá en Almendralejo para el IBI urbano en un 5% a partir de 2025. Esta subida de uno de los principales impuestos se ha materializado con la mayoría absoluta a favor del PSOE y los votos en contra de la oposición, PP y Vox. El IBI urbano sube un 5% y el IBI Rústico baja en un 6%.

El incremento del impuesto ha generado un importante debate en sesión plenaria. La portavoz socialista, Raquel del Puerto, dice que «a pesar de todo el revuelo planteado por la oposición, es una modificación que supone algo más de 20 euros en el recibo anual» y además considera que se puede pagar en plazos a través del sistema Planifica. También argumenta que esta subida «viene del catastrazo que realizó el Partido Popular durante su mandato, ya que lo llegó a subir en un 45% y este aspecto es el que más termina incidiendo en el IBI».

Del Puerto señala que «a veces se trata de ser responsables y de tomar decisiones que no nos gustan, pero con la responsabilidad política y de gestión para no dejar deudas a futuras corporaciones y que no sean capaces de recuperar, llegando a ser lesivo para los ciudadanos».

Desde el Partido Popular no aprueban esta subida del impuesto del IBI. «Hemos votado en contra porque, lógicamente, no lo vemos bien para los ciudadanos. Resulta curioso que esta subida venga acompañada de una bajada del IBI Rústico, que evidentemente es de menos impacto. Se podrían haber traído de forma independiente», dice Adora Gutiérrez, portavoz de los populares.

Gutiérrez dice que «no se trata de subir o bajar tasas, se trata de hacer mejor gestión, ya que todo esto viene del derroche de dinero público».

Vox Almendralejo también votó en contra de esta subida del impuesto del IBI considerándola «injustificada». Su portavoz, Eloísa Gracia, indicó que «es una subida de más de 400.000 euros de recaudación y consideramos que, si entra en vigor el año que viene, se podría haber traído a pleno en otro momento. Pero saben que son fechas donde estas noticias tienen menos impacto en la sociedad».

Gracia también añadió que «no es verdad que esta subida esté condicionada por otros gastos, sino por la espiral de gastos en la que anda sumida el Ayuntamiento de Almendralejo y la necesidad de financiar. Y ahí, la receta de los socialistas, es tirar siempre del ciudadano».