Lucía Abenójar, residente en Madrid, es elegida como Miss Turismo

Las fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia contarán con Lucía Abenójar Andreu como Miss Turismo 2024. Se trata de una joven madrileña, de 18 años, con fuertes raíces en Almendralejo provenientes de su abuela Ana, que tuvo que emigrar de joven a Madrid para labrarse el futuro, pero que siempre le inculcó su pertenencia a la ciudad de la cordialidad.

Lucía acaba de finalizar sus estudios de Bachillerato de Arte y está a la espera de saber qué carrera universitaria estudiar, debatiéndose entre Historia del Arte o Comunicación Audiovisual. En la revista oficial de las fiestas, Lucía dice que no se esperaba esta denominación, “pero me ha hecho mucha ilusión y me siento muy ilusionada y honrada de ello”.

Considera Almendralejo como su segunda casa porque ha pasado muchas vacaciones y veranos en territorio extremeño. “Se puede decir que, virtualmente, vivo allí porque con las redes sociales mantienes mucho el contacto. Mi abuelo Antonio fue nombrado por el Centro de Iniciativas Turísticas como Cónsul de Almendralejo en 1979 y paseó con orgullo por Madrid esta denominación, así que esto me viene de familia por todas partes”.