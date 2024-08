Los labradores piden a la Junta el pago de los seis millones de euros en ayudas por la sequía

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha solicitado a la Junta de Extremadura que haga ya el pago de los seis millones de euros comprometidos en ayudas por los efectos de la sequía, un compromiso que adquirió la presidenta María Guardiola durante el acto de inauguración del Salón del Vino de este año, en marzo pasado, pero que todavía no se ha cumplido. De hecho, no es la primera organización agraria que hace público su malestar por esta promesa todavía no cumplida, ya que Apag Extremadura Asaja también denunció este retraso hace algunos días.

Los labradores entienden que ya ha pasado un tiempo considerable y más que suficiente como para que la Junta de Extremadura haya decidido abonar ya el dinero a los agricultores afectados por la sequía.

Fue en marzo cuando Guardiola anunció este compromiso en el atril de Iberovinac, en Almendralejo, asegurando que habilitaría un paquete de ayudas de seis millones de euros, así como préstamos bonificados. Todo ello para paliar la sequía y escasa rentabilidad de los cultivos permanentes como la viña y el olivar.

En aquel momento, la presidenta explicó que los agricultores de cultivos permanentes tendrían ayudas directas para la viña, por ser la más afectada por la sequía, y préstamos bonificados para ambos cultivos, que además se habían quedado fuera de las ayudas aprobadas previamente por el Gobierno de España.

«Desde entonces, han transcurrido más de cuatro meses y los afectados no han percibido ni un euro de lo comprometido, mientras que los gastos no han cesado a lo largo de todo el año para poder tener los cultivos a punto para la época de recolección», aseguran los labradores a través de un comunicado.

También quieren recordar a la Junta de Extremadura que el pasado 18 de abril solicitó que se agilizaran los trámites para que los agricultores recibieran esa ayuda cuanto antes, pero de momento no ha habido respuestas favorables para ellos.

En su momento, la Comunidad de Labradores y Ganaderos calificó de positiva esta medida porque respondía a una de sus reivindicaciones de los últimos años y porque, de cumplirse, se ponía fin con el «agravio y la injusticia» que venían sufriendo estos cultivos, «a los que el anterior Gobierno había ignorado». Sin embargo, también subrayan los labradores que la excesiva demora en los pagos que está teniendo la Junta de Extremadura puede diluir el efecto positivo de estas medidas, por lo que exigen que se haga lo antes posible.