Grupo Dihex aconseja sobre los ahorros en el dispensador de celulosa

Desde el Grupo Dihex sigue dando una serie de pautas para ahorra en limpieza, higiene y desinfección profesional, pero especialmente, para ser más sostenibles con el medio ambiente, dentro de los valores que caracterizan a esta empresa de Almendralejo.

Su última recomendación es configurar bien el sistema de dispensador de papel por varios motivos. Un dispensador de papel que no dosifica adecuadamente permite que se use más papel del necesario y cada hoja adicional no sólo representa un aumento en el coste, sino un mayor volumen de residuos. Además, un papel de celulosa que no provenga de fuentes sostenibles o no está diseñado para maximizar la absorción y durabilidad, intensifica los problemas ambientales y económicos. Expertos de Dihex indican que todo esto provoca desperdicios de recursos, altos costes operativos y una mayor huella de carbono.

Recomiendan dos piezas. Por un lado, dispensadores L-ONE, con una funcionalidad hoja a hoja y consistencia en los materiales. Garantiza control en costes de higiene y fiabilidad. Y, por otro lado, el papel EcoNatural, hecho de fiberpack, una materia prima obtenida reciclando las fibras de celulosa presentes en los cartones para bebidas. Significa todo una conquista ambiental y tecnológica que nace de la colaboración entre las firmas Lucart y Tetra Pak.