Cuando un animal te necesita

La llegada del verano vuelve a traer consigo una de las caras más amargas para la protectora de animales RECAL, en Almendralejo. Con el calor y el inicio de las vacaciones, se repite un patrón doloroso, el aumento de abandonos de mascotas. En pleno mes de julio, los casos se han disparado de forma alarmante, y la situación empieza a ser insostenible. Cada semana, entre cuatro y cinco perros nuevos, muchos de ellos cachorros, otros en condiciones extrema, cruzan las puertas de la perrera municipal. Y lo hacen en un espacio que ya no da más de sí, no hay sitio, no hay manos, no hay respiro.

Ana Frutos, vicepresidenta de la asociación y voluntaria con más de ocho años de dedicación, lo vive con una mezcla de entrega y frustración. Aunque en la actualidad se encarga sobre todo de labores administrativas y de coordinación con entidades colaboradoras, reconoce que su corazón sigue estando con los animales. «La ayuda que podemos darles es lo más gratificante que hay. Y todos los que estamos en RECAL sentimos eso. Aunque no siempre podamos hacer todo lo que quisiéramos, damos el cien por cien con los recursos que tenemos», explica.

RECAL gestiona actualmente las instalaciones de la perrera municipal, un espacio que se ha quedado pequeño para la magnitud del problema. Allí conviven, en estos momentos, unos 85 perros y cerca de 45 gatos. Y el equipo humano disponible apenas alcanza para sostener esta carga. Hay una sola trabajadora contratada, encargada de las tareas de limpieza, y un reducido grupo de voluntarios que, a duras penas, logra cubrir las necesidades básicas. Entre todos, se encargan de la recogida de animales abandonados, su atención veterinaria, alimentación, cuidados diarios, y de la difícil pero imprescindible tarea de promover su adopción, tanto en el ámbito local como en el internacional.

«Ahora mismo no damos abasto. Este verano está siendo inexplicable. Cada semana nos llegan varios perros abandonados. Y muchos de ellos vienen enfermos, muy débiles o directamente en cajas con apenas unos días de vida», denuncia Ana. La crudeza de algunas situaciones no deja de sorprenderles, por mucho que estén acostumbrados al dolor. La falta de educación y conciencia en torno al bienestar animal, dice, sigue siendo una gran asignatura pendiente. «Todavía hay gente que ve normal dejar a un animal en la puerta de la perrera, como quien deja un objeto insignificante. Es desolador», lamenta.

Desde RECAL no se detienen. Hacen todo lo posible para que esos animales encuentren una segunda oportunidad. El proceso de adopción incluye atención veterinaria, vacunación, esterilización cuando es necesaria y una preparación específica para que los animales puedan adaptarse a un nuevo entorno familiar. La asociación colabora activamente con entidades extranjeras, sobre todo en países como Francia, Alemania, Bélgica o Reino Unido, donde la sensibilidad hacia la adopción de animales abandonados es mucho mayor. Esta red internacional permite aliviar la presión sobre las instalaciones locales, aunque no siempre es suficiente. «Aquí en España todavía hay mucha reticencia a adoptar animales adultos o con problemas de salud. Se siguen buscando cachorros o perros pequeños. Los demás lo tienen muy complicado», afirma la voluntaria con tristeza.

A este panorama hay que sumarle el problema económico. Aunque el Ayuntamiento realiza una aportación cada seis meses, esa ayuda apenas cubre una parte de los costes reales. Solo en gastos veterinarios, RECAL desembolsa alrededor de 6.000 euros mensuales. Desde la entidad se destaca el apoyo institucional que reciben, especialmente la implicación de la concejala Juliana Mejías, cuya colaboración consideran valiosa y constante.

Más allá del cuidado directo a los animales, la asociación también trabaja en el ámbito educativo, con charlas y actividades en institutos y centros escolares. El objetivo es claro: sembrar conciencia desde la infancia, formar generaciones más empáticas y responsables.

El verano, que para muchos representa una pausa, para RECAL se convierte en una auténtica carrera de fondo. Una lucha diaria contra el abandono, el desgaste físico y emocional, la escasez de recursos y la llegada constante de animales necesitados. Con cada nuevo caso, las instalaciones se saturan. El horizonte no es alentador. «Si seguimos así hasta septiembre, será muy difícil soportar la situación», advierte Frutos. Y su voz no es una queja: es una llamada urgente a la acción. Porque sin apoyo, sin manos dispuestas a ayudar, sin un cambio real, lo que hoy aún se mantiene a base de esfuerzo, mañana puede derrumbarse sin remedio.