Los labradores critican que no se aumenten los fondos para el arreglo de los caminos

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha expresado su malestar por lo que consideran una “incapacidad manifiesta” del equipo de gobierno local para ampliar la partida presupuestaria destinada al arreglo de caminos rurales, tras las declaraciones realizadas por el alcalde, José María Ramírez, durante el pleno municipal celebrado el pasado 30 de julio.

Según explicó el propio primer edil en esa sesión, su intención era aprobar por vía de urgencia un suplemento de crédito de 200.000 euros para actuar sobre la red de caminos de titularidad municipal, ampliamente deteriorada en varias zonas agrícolas del término. Sin embargo, esta propuesta no pudo llevarse a cabo, algo que ha encendido las críticas del sector agrario.

En su intervención, Ramírez alegó motivos técnicos y legales para justificar la imposibilidad de ampliar esa partida, apuntando directamente al criterio de los funcionarios del Ayuntamiento de Almendralejo.

Desde la Comunidad de Labradores consideran inaceptable esta explicación y sostienen que el Gobierno local debe buscar soluciones urgentes para garantizar el acceso y el buen estado de las vías rurales, fundamentales para la actividad agrícola y ganadera.