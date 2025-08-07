Polémica en Almendralejo por el uso indebido de la Torre de Los Almendros durante la procesión de Bajada de la Virgen de la Piedad

El comportamiento de una persona vinculada al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almendralejo durante la tradicional procesión de la Virgen de la Piedad, el pasado 5 de agosto, ha desatado una fuerte controversia política y social en la ciudad. Según han denunciado públicamente el Partido Popular de Almendralejo y VOX Almendralejo, esta persona, que ostenta un cargo de confianza en el consistorio, accedió junto a un grupo de amigos al interior de la Torre de los Almendros, la estructura anexa a la iglesia de la Purificación, sin autorización eclesiástica, y presuntamente consumieron bebidas alcohólicas y se tomaron fotografías durante el acto religioso.

El Partido Popular ha mostrado su “profunda sorpresa e indignación” ante lo que considera un comportamiento “impropio de cualquier cargo vinculado a la administración pública” y exige que se depuren responsabilidades.

En un comunicado, los populares recuerdan que el 5 de agosto “miles de vecinos vivieron con emoción, respeto y devoción la salida en procesión de nuestra patrona”, y consideran inadmisible que en ese mismo contexto se produjera un episodio que “banaliza un acto solemne y tradicional”.

“El acceso sin permiso a un espacio sagrado, el uso de ese lugar como punto de observación privilegiada para unos pocos, y la actitud frívola mostrando bebidas alcohólicas en un momento de recogimiento y solemnidad, exigen explicaciones públicas y responsabilidades políticas”, afirma el comunicado.

Desde VOX Almendralejo también han mostrado su rechazo a los hechos, que califican como “una grave falta de respeto al pueblo de Almendralejo, a sus tradiciones y, especialmente, a un acto religioso de gran relevancia para la comunidad”.

VOX exige al equipo de gobierno tres aclaraciones públicas. Por un lado, la identificación de las personas presentes en la Torre durante la procesión. Por otro lado, la explicación de los motivos de su presencia en ese espacio sin autorización. Y por último, el motivo por el cual se permitió el consumo de alcohol en un lugar vinculado al patrimonio religioso e histórico de la ciudad.

La Torre de los Almendros, recientemente remozada e iluminada con motivo de las Fiestas de la Piedad, no estaba autorizada para su uso durante la procesión, y su apertura en un contexto de ocio, según las denuncias, ha generado malestar entre vecinos, feligreses y representantes de la oposición.

Ambas formaciones coinciden en que “el respeto institucional no puede depender del cargo que uno ostente” y han pedido que se investigue lo ocurrido, se depuren responsabilidades y se aclaren las circunstancias que permitieron un uso irregular de un espacio de carácter patrimonial y religioso en un día tan significativo para la ciudad.

Desde el equipo de gobierno, por el momento, no se ha emitido respuesta oficial a las peticiones de PP y VOX.