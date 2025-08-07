Almendralejo
La policía local de Almendralejo alcanza los 58 agentes
Tres nuevos efectivos han tomado posesión de sus cargos esta semana
Almendralejo
La plantilla de la Policía Local de Almendralejo se refuerza con la incorporación oficial de tres nuevos agentes que han tomado posesión de sus cargos este miércoles en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, presidido por el alcalde de la ciudad, José María Ramírez.
Los nuevos agentes, Juan Carlos Aguinaco Martín, Rubén Rangel Crespo y Eduardo Romero Pastelero, se incorporan al cuerpo tras haber superado con éxito el XXXIII Curso Selectivo para Agentes de Nuevo Ingreso, convocado por el Tribunal Único. Con estas incorporaciones, la plantilla de la Policía Local alcanza un total de 58 efectivo
