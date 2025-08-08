Campos pide disculpas por entrar en la Torre de Los Almendros con amigos durante la procesión de la Virgen

José Manuel Campos Rivera, persona de confianza del Ayuntamiento de Almendralejo y del equipo de gobierno, ha pedido disculpas a través de sus redes sociales por el uso de la Torre de los Almendros durante la procesión de la Virgen de la Piedad el pasado 5 de agosto tras la polémica. La presencia de varias personas en el interior de la torre mientras la patrona hacía su entrada en la parroquia de la Purificación fue denunciada públicamente por Partido Popular y VOX Almendralejo, que calificaron los hechos de “falta de respeto institucional” y exigieron explicaciones al equipo de gobierno.

En su carta, Campos reconoce abiertamente su error: “Los hechos son los que son. Afronto mi responsabilidad en ello y reconozco que, aunque sin la más mínima intención, cometí un error. Cierto, perfecto no soy y cometo errores”.

Explica que tomó la decisión de invitar a subir a la torre a algunas personas que le habían ayudado en días previos a preparar la iluminación extraordinaria que se inauguraba esa misma noche: “Recordé que tenía encima las llaves y sin más se me ocurrió agradecerles su ayuda invitándoles a subir y contemplar desde arriba la emocionante entrada de nuestra Patrona”. Campos insiste en que no hubo mala fe y comenta que ha hablado personalmente con el alcalde de la ciudad, José María Ramírez, a quien ha presentado sus disculpas y ha puesto su cargo a disposición del mismo.