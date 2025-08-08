Almendralejo
Ya funciona el nuevo radar disuasorio en avenida Rodríguez Ibarra
Almendralejo
Desde hace unos días, ya está en funcionamiento el nuevo radar disuasorio instalado en la avenida Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, concretamente en la curva situada frente a Talleres Crespo, uno de los puntos donde se han detectado velocidades inadecuadas por parte de algunos conductores.
A diferencia del radar fijo ya operativo en esta misma avenida, este nuevo dispositivo no tiene carácter sancionador, sino que actúa como sistema de aviso, alertando visualmente a los conductores que exceden el límite de velocidad permitido en ese tramo.
El objetivo de esta medida es fomentar una conducción más segura y responsable, especialmente en una zona que combina tráfico urbano con intersecciones de riesgo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La tienda Normal en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura
- Badajoz reanuda la construcción de activos del 'banco malo' después de 17 años
- El hotel Lisboa de Badajoz recibe 3,2 millones de euros de subvención de los incentivos regionales
- El Ayuntamiento de Badajoz moviliza más de 7 millones de euros para invertir en la ciudad y las pedanías
- Roban en un bar de Badajoz y se llevan la caja: los dueños se cruzaron con el ladrón
- La Confederación Hidrográfica del Guadiana realiza una segunda prueba para determinar la presencia de cianobaterias en el Guadiana a su paso por Badajoz
- Gragera se compromete a solucionar parte de las quejas de los vecinos del Corazón de Jesús de Badajoz
- ¿Quién fue Melchor de Évora y por qué tiene una calle en Badajoz?