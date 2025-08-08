Almendralejo

Ya funciona el nuevo radar disuasorio en avenida Rodríguez Ibarra

Radar fijo disuasorio ubicado en avenida Rodríguez Ibarra de Almendralejo. / R.M.

Rodrigo Morán

Almendralejo

Desde hace unos días, ya está en funcionamiento el nuevo radar disuasorio instalado en la avenida Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, concretamente en la curva situada frente a Talleres Crespo, uno de los puntos donde se han detectado velocidades inadecuadas por parte de algunos conductores.

A diferencia del radar fijo ya operativo en esta misma avenida, este nuevo dispositivo no tiene carácter sancionador, sino que actúa como sistema de aviso, alertando visualmente a los conductores que exceden el límite de velocidad permitido en ese tramo.

El objetivo de esta medida es fomentar una conducción más segura y responsable, especialmente en una zona que combina tráfico urbano con intersecciones de riesgo.

