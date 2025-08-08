Ya funciona el nuevo radar disuasorio en avenida Rodríguez Ibarra

Desde hace unos días, ya está en funcionamiento el nuevo radar disuasorio instalado en la avenida Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, concretamente en la curva situada frente a Talleres Crespo, uno de los puntos donde se han detectado velocidades inadecuadas por parte de algunos conductores.

A diferencia del radar fijo ya operativo en esta misma avenida, este nuevo dispositivo no tiene carácter sancionador, sino que actúa como sistema de aviso, alertando visualmente a los conductores que exceden el límite de velocidad permitido en ese tramo.

El objetivo de esta medida es fomentar una conducción más segura y responsable, especialmente en una zona que combina tráfico urbano con intersecciones de riesgo.