Juani Álvarez: Una vida dedicada al comercio

Hay nombres que, aunque no aparezcan en grandes titulares, están grabados a fuego en la memoria de un pueblo. En Almendralejo, uno de esos nombres es el de Juani Álvarez. Detrás del mostrador de su tienda –la de toda la vida, la de “Disney”– se ha pasado más de medio siglo. En esa trastienda de algodón, perchas y calcetines, construyó mucho más que una carrera, creó un lugar con esencia propia.

No siempre pensó en trabajar. Se casó joven, y a los cinco años ya tenía cuatro hijos. La tienda fue una respuesta al vértigo de la vida, pero también un punto de partida: “Yo no pensaba en trabajar nunca”, confiesa, “pero llegó un momento en que había que hacerlo, y lo hice en lo que quería: una tienda”.

Y así fue. En la calle Jacinto Benavente, empezó vendiendo ropa de bebés y de niños, más tarde de chicas y señoras, hasta llegar a lo que hoy es un establecimiento multigeneracional. Su hija Marisa Morán y su nuera tomaron el relevo, y ahora el negocio –bajo otro nombre– sigue abierto, con los mismos escaparates y con el recuerdo de Juani flotando en cada rincón.

Es cierto que no hay nostalgia en sus palabras, pero sí emoción cuando habla de esa evolución, de los años difíciles al principio, cuando no se vendía, hasta los tiempos de una tienda “muy bonita, con muchos escaparates”. Tampoco olvida los viajes a Madrid, Valencia o Barcelona para elegir muestrarios, ni la ilusión de abrir cajas llenas de novedades. Aunque ya está jubilada, sigue viviendo encima de la tienda y, de vez en cuando, confiesa, baja a curiosear.

Lo curioso es que, para ella, la tienda fue mucho más que un trabajo, fue su ventana al mundo. “El trato con la gente me hizo mucho más abierta”, recuerda. “Gracias a la tienda hice muchos amigos. Muchísima gente me conoce y me quiere por ella”. No lo dice como una frase hecha. Basta con salir a la calle con ella para comprobarlo: los saludos, los besos, las paradas improvisadas en cada esquina. Es el comercio local en su versión más genuina, la que difumina cualquier línea entre clientela y vecindad, entre negocio y cariño.

Por eso, cuando le comunicaron que sería homenajeada en la Semana del Comercio de Almendralejo 2025, no daba crédito. “Me quedé pasmada”, reconoce. “Además, no estaba bien de salud, acababa de recibir una sesión de quimio. Pero mis hijos me dijeron ‘mamá, esto tienes que hacerlo’”. Y lo hizo. Con nervios, con emoción, y rodeada de los suyos. Veinte personas —entre hijos, nietos y parejas— viajaron desde distintos puntos de España para acompañarla. Porque si la tienda fue su gran dedicación, la familia ha sido siempre su mayor logro.

El acto fue mucho más que un homenaje, fue una verdadera imagen del comercio auténtico, aquel que nace del esfuerzo y el cariño. Representa a quienes han resistido frente a la llegada de las grandes superficies, las modas pasajeras y el auge del comercio digital. Este comercio, con personas como Álvarez al frente, es mucho más que economía; es el alma de la ciudad, donde se construyen lazos de confianza y apoyo que van más allá de una simple venta.

Además, su historia tiene algo poco común hoy: continuidad. Marisa, su hija, lo tuvo claro desde niña. “Venía del colegio y se ponía a doblar camisetas. Le encantaba”, recuerda Álvarez. La tienda se convirtió también en herencia, en vocación compartida. Hoy sigue abierta gracias a ese relevo familiar que tan pocas veces ocurre ya.

Juani Álvarez no necesitó grandes escaparates ni campañas millonarias. Con cercanía, carácter y dedicación, convirtió su tienda en un lugar especial. Y desde el pasado 7 de agosto, Almendralejo se lo ha reconocido públicamente. Porque hay historias que merecen ser contadas. Y hay personas, como Juani, que son mucho más que una comerciante, son el mayor ejemplo de cómo se construye una ciudad, una familia y un legado.