Almendralejo
El premio de novela Carolina Coronado ya conoce finalistas
El ganador de entre las cinco obras seleccionadas se conocerá durante los días 26 y 27 de septiembre, en la Ruta del Romanticismo
Almendralejo
El premio de novela Carolina Coronado ‘Ciudad de Almendralejo’ ha dado a conocer los nombres de los finalistas de su vigésimo primera edición. Se trata de uno de los certámenes más destacados a nivel nacional en la promoción de la narrativa fantástica y de ciencia ficción.
Las obras seleccionadas que competirán por el galardón son Un Dios en prácticas, de Francisco D’Anconia; El mapa del nigromante, de Esther Egea; Buscabrechas, de A. Garber; Los desnacidos, de Ruza Ariel; y Saulo, de Elefante Paraíso.
El fallo del jurado se conocerá en el transcurso de una velada literaria que se celebrará en Almendralejo durante los días 26 y 27 de septiembre, dentro de la Ruta Literaria sobre el Romanticismo.
