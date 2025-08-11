Más de 350 efectivos velarán por la seguridad en la feria de la Piedad

Almendralejo ultima los preparativos para sus Fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia, que se celebrarán del 13 al 17 de agosto, y lo hará con un dispositivo de seguridad que movilizará a más de 350 efectivos. Así lo ha anunciado el alcalde, José María Ramírez, tras copresidir la Junta Local de Seguridad junto al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en una reunión en la que también se abordaron cuestiones relacionadas con la vigilancia en el campo ante el inicio de la vendimia y la próxima campaña de la aceituna en Tierra de Barros. La reunión se celebró a lo largo de toda la mañana de este lunes.

En la sesión participaron el director general de Agricultura, José Manuel Benítez Medina, varios concejales del equipo de gobierno, representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, así como miembros del Parque de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y organizaciones agrarias, junto con técnicos municipales.

Ramírez ha subrayado que el operativo está «perfectamente coordinado» para garantizar que todas las actividades de la feria se desarrollen con normalidad. El recinto ferial contará con una veintena de atracciones, cinco casetas de restauración y tres de discoteca. En el propio recinto habrá puestos fijos de Protección Civil y Cruz Roja, además del Punto Violeta, destinado a la prevención y atención ante posibles agresiones sexistas.

El dispositivo contempla controles de tráfico reforzados por la Guardia Civil en las carreteras para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, mientras que en el ferial la Policía Nacional contará con agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). La Policía Local tendrá un puesto fijo en el recinto, y a partir de las 22.00 horas se sumarán efectivos de Cruz Roja y Protección Civil.

Los bomberos estarán en alerta con retenes especiales durante los fuegos artificiales del 13 y 17 de agosto, y reforzarán la dotación en el parque comarcal. El Punto Violeta estará ubicado a la entrada del recinto de la avenida de A Rúa, operativo los días 14 y 15 de agosto de 21.00 a 23.00 horas, y el día 18 de 20.00 a 22.00 horas. La programación también contempla feria sin ruido en esos mismos horarios y una zona habilitada para botellón.

En los próximos días se publicará un bando municipal con los horarios especiales de cierre para bares, casetas y servicios durante esta semana festiva, en la que se espera una gran afluencia de público.

De otro lado, la portada del ferial ya está instalada y todo se prepara para el encendido del recinto que se producirá este miércoles 13, a las 22.30 horas.