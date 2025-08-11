Un autobús de aficionados acompañará a Adrián Venegas en Las Ventas

Almendralejo volverá a tener representación en el ruedo más emblemático del toreo nacional. El próximo 21 de agosto, a las 21.00 horas, el rejoneador almendralejense Adrián Venegas vivirá su esperado debut en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid. Un acontecimiento que trasciende lo personal para convertirse en un hito colectivo, ya que han pasado 44 años desde que otro paisano se presentó en el coso madrileño.

Venegas cuenta con un estilo, marcado por la sobriedad, la técnica y un creciente vínculo con el público, le ha permitido consolidarse como una de las promesas más firmes del rejoneo extremeño.

La expectación en Almendralejo es tal que se ha organizado un autobús de aficionados para desplazarse hasta la capital y arropar a Venegas en una noche que se augura inolvidable. Los interesados en sumarse a esta expedición pueden llamar al 650 457 340 para obtener información o reservar su plaza. El cartel de ese día reunirá a nombres de primer nivel en el rejoneo. Junto a Adrián Venegas estarán Paco Velasquez, Joao Moura Caetano, Emiliano Gamero, Sergio Domínguez y Ferrer Martín.