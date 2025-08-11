Almendralejo

Beret y Antoñito Molina emocionan al público con dos vibrantes actuaciones en Almendralejo

Los conciertos en la plaza de toros animan la antesala de la feria de la Piedad

Antoñito Molina actuando con la camiseta del CD Extremadura

Antoñito Molina actuando con la camiseta del CD Extremadura / cedida

Rodrigo Morán

Almendralejo

Almendralejo ha vivido un fin de semana de conciertos durante la preferia con dos grandes actuaciones de Beret y Antoñito Molina en la plaza de toros. El primero de ellos casi colgó el cartel de ‘no hay billetes’ en una plaza prácticamente a rebosar que vibró con la música de un cantante de moda que sabe conectar muy bien con el público. Antoñito Molina, al día siguiente, ofreció su repertorio con arte y dio un toque especial al salir a cantar una canción con la camiseta del Extremadura.

