Almendralejo
Beret y Antoñito Molina emocionan al público con dos vibrantes actuaciones en Almendralejo
Los conciertos en la plaza de toros animan la antesala de la feria de la Piedad
Almendralejo
Almendralejo ha vivido un fin de semana de conciertos durante la preferia con dos grandes actuaciones de Beret y Antoñito Molina en la plaza de toros. El primero de ellos casi colgó el cartel de ‘no hay billetes’ en una plaza prácticamente a rebosar que vibró con la música de un cantante de moda que sabe conectar muy bien con el público. Antoñito Molina, al día siguiente, ofreció su repertorio con arte y dio un toque especial al salir a cantar una canción con la camiseta del Extremadura.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tres arquitectos recuperan su sitio «glorioso» en la historia de Badajoz
- Arde un camión de bomberos y desalojan a varias familias durante el incendio entre La Banasta y Las Vaguadas en Badajoz
- La Virgen de la Consolación de Badajoz saldrá en procesión por su 15º aniversario
- El precio del alquiler de los locales vacíos de la calle Menacho de Badajoz baja hasta un 50%
- Gragera se compromete a solucionar parte de las quejas de los vecinos del Corazón de Jesús de Badajoz
- ¿Un McDonalds en el centro de Badajoz? Estos son los rumores para el local que dejará Sfera
- Los bares de Badajoz cierran a mediodía por el calor
- Conductores y peatones eligen los «puntos negros» de Badajoz