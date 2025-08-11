Beret y Antoñito Molina emocionan al público con dos vibrantes actuaciones en Almendralejo

Almendralejo ha vivido un fin de semana de conciertos durante la preferia con dos grandes actuaciones de Beret y Antoñito Molina en la plaza de toros. El primero de ellos casi colgó el cartel de ‘no hay billetes’ en una plaza prácticamente a rebosar que vibró con la música de un cantante de moda que sabe conectar muy bien con el público. Antoñito Molina, al día siguiente, ofreció su repertorio con arte y dio un toque especial al salir a cantar una canción con la camiseta del Extremadura.