Almendralejo destina 209 mil euros en ayudas para entidades deportivas

El Ayuntamiento de Almendralejo ha reforzado su apuesta por el deporte local con un aumento de la partida destinada a las ayudas a entidades deportivas, que para la temporada 2024-2025 alcanzará los 209.000 euros, lo que supone un 10% más que en las convocatorias anteriores. Este incremento económico irá acompañado de dos novedades significativas que, según la concejala de Deportes, Carolina Preciado, responden a demandas históricas de los clubes y a circunstancias excepcionales que se han vivido en el último año.

La primera de estas novedades es la bonificación especial para aquellas entidades que, debido al cierre temporal de la piscina municipal climatizada, se han visto obligadas a trasladar sus entrenamientos y actividades a otras localidades, con el consiguiente coste añadido para las familias y la organización de las propias entidades. Este régimen excepcional aplicará un factor multiplicador de 4 en el criterio de número de deportistas federados para estas entidades, de manera que no vean perjudicada su puntuación ni sus posibilidades de acceso a la subvención.

La segunda novedad es que, por primera vez, las subvenciones serán prepagables al 100%, lo que permitirá a las entidades disponer de la totalidad de la cuantía concedida una vez presentada la solicitud y aprobada la ayuda. Hasta ahora, el sistema contemplaba un pago del 50% inicial y el 50% restante tras la justificación de la totalidad de la subvención, un método que dificultaba la liquidez y planificación de algunos clubes.

El montante total de la partida se reparte en tres líneas de actuación diferenciadas:

Por un lado, escuelas deportivas, con 121.000 euros destinados a entidades que desarrollen programas durante todo el curso en instalaciones municipales, con un máximo de 10.500 euros por entidad. Entre los gastos subvencionables figuran seguros, licencias, cursos de formación vinculados a la modalidad deportiva, material y alquiler de instalaciones.

Otra línea para clubes en competiciones regionales, nacionales e internacionales, que contarán con 55.000 euros y un máximo de 7.500 euros por entidad, para ayudar a sufragar los costes de desplazamientos, inscripciones y otros gastos derivados de su participación fuera de la localidad.

Además, la partida de ventos deportivos dispone de una dotación de 33.000 euros y un máximo de 2.750 euros por evento, con un límite de dos eventos por entidad.

La convocatoria está diseñada para que todas las actividades subvencionadas se desarrollen entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, y que la justificación podrá realizarse hasta el 31 de octubre.