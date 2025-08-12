Almendralejo

El concurso de galgos, una tradición viva que llega siempre en fiestas

La Sociedad José de Espronceda lo vuelve a repetir en el recinto ferial

Concurso de galgos en Almendralejo

Concurso de galgos en Almendralejo / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El recinto ferial de Almendralejo ha acogido el Concurso Morfológico de Galgos, una cita que cada año se celebra con motivo de la Feria de la Piedad y que mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

La concejal de Festejos, Tamara Rodríguez, y la concejal de Hacienda, Juliana Megías, acompañaron a la Sociedad José de Espronceda en el desarrollo del certamen, que congregó a criadores y aficionados a esta emblemática raza canina.

Durante el acto, el Ayuntamiento entregó un reconocimiento especial a Francisco Chinarro, vecino de Almendralejo que recientemente logró el primer puesto en el Campeonato de España, poniendo en lo más alto el nombre de la ciudad en el mundo galguero.

