Almendralejo
El concurso de galgos, una tradición viva que llega siempre en fiestas
La Sociedad José de Espronceda lo vuelve a repetir en el recinto ferial
Almendralejo
El recinto ferial de Almendralejo ha acogido el Concurso Morfológico de Galgos, una cita que cada año se celebra con motivo de la Feria de la Piedad y que mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.
La concejal de Festejos, Tamara Rodríguez, y la concejal de Hacienda, Juliana Megías, acompañaron a la Sociedad José de Espronceda en el desarrollo del certamen, que congregó a criadores y aficionados a esta emblemática raza canina.
Durante el acto, el Ayuntamiento entregó un reconocimiento especial a Francisco Chinarro, vecino de Almendralejo que recientemente logró el primer puesto en el Campeonato de España, poniendo en lo más alto el nombre de la ciudad en el mundo galguero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tres arquitectos recuperan su sitio «glorioso» en la historia de Badajoz
- Arde un camión de bomberos y desalojan a varias familias durante el incendio entre La Banasta y Las Vaguadas en Badajoz
- La Virgen de la Consolación de Badajoz saldrá en procesión por su 15º aniversario
- ¿Un McDonalds en el centro de Badajoz? Estos son los rumores para el local que dejará Sfera
- Los bares de Badajoz cierran a mediodía por el calor
- Conductores y peatones eligen los «puntos negros» de Badajoz
- El precio del alquiler de los locales vacíos de la calle Menacho de Badajoz baja hasta un 50%
- Aparece en buen estado el menor de Badajoz fugado del centro de acogida de menores de Olivenza