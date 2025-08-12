El concurso de galgos, una tradición viva que llega siempre en fiestas

El recinto ferial de Almendralejo ha acogido el Concurso Morfológico de Galgos, una cita que cada año se celebra con motivo de la Feria de la Piedad y que mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

La concejal de Festejos, Tamara Rodríguez, y la concejal de Hacienda, Juliana Megías, acompañaron a la Sociedad José de Espronceda en el desarrollo del certamen, que congregó a criadores y aficionados a esta emblemática raza canina.

Durante el acto, el Ayuntamiento entregó un reconocimiento especial a Francisco Chinarro, vecino de Almendralejo que recientemente logró el primer puesto en el Campeonato de España, poniendo en lo más alto el nombre de la ciudad en el mundo galguero.