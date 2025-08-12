Este miércoles se enciende el alumbrado extraordinario de la feria de la Piedad

Las fiestas de la Piedad y feria de la Vendimia comienzan oficialmente este miércoles 13 de agosto con el encendido del alumbrado extraordinario del recinto ferial que tendrá lugar a partir de las 20.30 horas en la zona de la portada, que lleva colocada y preparada desde hace unos días en el punto intermedio de la avenida de A Rúa, como es tradición.

Antes, a las 21.00 horas, se procederá al acto oficial de proclamación de la Reina y Damas de Honor, Miss Turismo, el Bodeguero de Honor y la pregonera, Inma Rubiales, en un evento que otros años se hacía de mañana, pero para reunir a más público se ha pasado a la noche en el salón de plenos del ayuntamiento de Almendralejo.

La primera noche en el ferial será conocida como la ‘Noche del Pescaito’ con la actuación de la orquesta Géminis en el recinto ferial. Además, en la casete de las asociaciones vecinales, habrá un acto especial con la reina y damas que también estará amenizado con la música de Dj Van.

Hay que recordar que desde este miércoles queda habilitado el tren turístico para desplazarse desde varios puntos de la ciudad hasta la avenida de A Rúa y que este año estará circulando desde las 21.00 horas hasta las 5.00 horas de la madrugada.