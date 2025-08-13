Almendralejo

Almendralejo vuelve a estar presente en la Bacofesta de A Rúa

La localidad gallega hace un guiño a los almendralejenses en estas fechas portando el Disco de Teodosio y brindando con sus cavas

Almendralejo presente con el Disco de Teodosio en la Bacofesta.

Rodrigo Morán

Almendralejo

Almendralejo ha vuelto a estrechar lazos con su pueblo hermanado en Galicia participando un año más en la Bacofesta de A Rúa, una celebración que une historia, cultura y vino en pleno corazón de Valdeorras.

Almendralejo estado presente en la tradicional procesión cívica, donde la alcaldesa de A Rúa portó el emblemático Disco de Teodosio, símbolo de esta fiesta que nació en 2014 para recuperar el espíritu de la antigua Feria del Vino y que siempre guarda un guiño para la tierra de Extremadura.

Además, los vinos y cavas de Almendralejo han tenido un papel protagonista en las distintas actividades festivas, brindando con ellos en honor a la unión entre ambas localidades y al valor de sus tradiciones vitivinícolas.

